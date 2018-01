Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

2018, el año de elecciones siendo la principal la renovación del gobierno a nivel Federal y en la cual el partido en el poder, el PRI, tiene el gran reto de mantener el poder, razón por la cual tuvo que nombrar a una persona ajena al partido revolucionario institucional para poder aspirar a retener la silla presidencial.

El precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, tiene como lo más destacado en su trayectoria de funcionario público haber sido Director General de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) entre 1997 y 1999, Director General de Banrural, Secretario de Energía en el sexenio de Felipe Calderón (sólo duro 7 meses), Secretario de Hacienda también en ese sexenio en el año de 2011, en 2012 Secretario de Relaciones Exteriores, en 2015 Secretario de Desarrollo Social y en 2016 Secretario de Hacienda y Crédito Público, estos tres últimos cargos en la administración de Enrique Peña.

En su currículo académico es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) además de haber cursado la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, un Doctorado en Economía por la Universidad de Yale, además se especializó en Finanzas Públicas y Economía Internacional. Sin duda ponen al candidato del PRI y anexas como una persona con buenas credenciales y experiencia para el máximo cargo a la que una persona puede aspirar en este país.

Una persona sin escándalos ni controversias y que al parecer su desempeño por los diversos puestos que ha ejercido si bien tampoco ha realizado actos extraordinarios o trascendentes ha tenido un desempeño adecuado. Esto hizo que fuera un candidato no tan cómodo para su gran contrincante, Andrés Manuel López Obrador, quien no puede aplicar sus discursos anti prisitas contra Meade.

Ahora bien, las flaquezas de Meade: es una persona que no es político sino funcionario público y al no tener formación política dentro de un partido tan disciplinado e institucional como lo es el PRI nos ha llevado a ver a un precandidato cometiendo errores graves como la agresión en contra del candidato de MORENA lo cual lo ha hecho parecer un hombre con falta de recursos y de retórica para confrontar a una persona como Andrés Manuel quien solo se dedica a descalificar y desacreditar a todos menos a él mismo, por lo tanto se pone en ese mismo nivel.

El gran error mediático y contra los medios de comunicación fue el referente al escándalo generado, no por la nota que bien pudo haber pasado de largo sino por la respuesta de Meade y digo de Meade porque por más que digan que fue su equipo de campaña estos no responderían nada sin el consentimiento del precandidato o bien, si lo hicieron a sus espaldas pues desde ahí ya va mal toda la aspiración y campañas del señor Meade. Esa respuesta al portal de Animal Político en el que simplemente manifiesta lo ocurrido en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que licitó en julio de 2015 un contrato de 749 millones con el objetivo de adquirir sistemas de recolección de agua pluvial, baños ecológicos y láminas para techo pero que 27 meses después, en octubre pasado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda determinaron que en ese contrato estuvieron involucradas empresas fantasma. Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien detectó la irregularidad en la licitación y la subcontratación de empresas fantasmas en al menos tres niveles al revisar la cuenta pública 2015.

En su postura sobre el caso, Animal Político explica que en la investigación de la ASF, se establece que las anomalías están relacionadas con tres convenios firmados por SEDESOL en 2015 y cuya vigencia (al menos de 2 de estos convenios) abarca tanto el periodo de Rosario Robles al frente de esta dependencia como el de José Antonio Meade.

Por otro lado, el candidato del PRI sin duda representa la continuación de los modelos económicos y políticos actuales, además uno de los principales objetivos que tiene y lo ha reiterado en muchas ocasiones es la de que en este país se pase a una política de transacciones que no utilicen papel moneda, es decir que todas las operaciones sean de forma digital y por lo tanto rastreable, una labor sin duda ambiciosa pero desafortunadamente muy distante para nuestro país en donde el acceso a internet o a medios digitales no es generalizado para toda la población. Eso sin mencionar que es el mismo gobierno quien en la gran mayoría de las veces simple y sencillamente no acata los ordenamientos establecidos.

“La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos.” (DARIO FO) actor y escritor italiano.