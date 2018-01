Una comitiva de Corea se reunió con el Jefe de Misión a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Carlos Pruneda y el secretario general del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre para abordar varios temas, entre ellos la seguridad que se tendrá durante el evento.

García de la Torre comentó que la delegación coreana estuvo integrada por miembros de la comunidad practicante de taekwondo, así como diputados, donde destacó la presencia de la encargada de la promoción y publicidad de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.

“Ha sido una visita nutritiva para nosotros, nos han informado también acerca de las medidas diplomáticas que instauro Corea del Sur, destacándose el desfile que harán los deportistas de ambas Coreas de manera conjunta por parte de cada uno de los países”, mencionó.

Expuso que eso da serenidad y “pensamos que con este tipo de medidas lo que se va a destacar es la participación deportiva y durante los juegos nos harán olvidar todo tipo de problemas. Lo más importante es que la atención estará centrada en el deportista”.

Por su parte, Pruneda manifestó que están contentos por recibir la visita de las personas de la Embajada de Corea.

“Nos dicen que nos van a impresionar mucho con todo el desarrollo, las instalaciones que tienen, los paisajes y que están contentos porque van hacer unos grandes juegos”, indicó.

Agregó que entre los temas que se tocaron fue la seguridad, donde los deportistas desfilarán juntos. “Eso nos tiene tranquilos porque había deportistas que preguntaban por la seguridad. Todos estamos tranquilos y contentos de la participación”.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se efectuarán en Pyeongchang, Corea del 9 al 25 de febrero, y hasta el momento México cuenta con una delegación de tres deportistas: Rodolfo Dickson, Sarah Schleper y Robert Franco.

Como parte del protocolo, Carlos Pruneda recibió a los miembros de la embajada coreana, en las instalaciones del COM.

Siendo Corea del Sur la sede de los Juegos Olímpicos de invierno del 2018, el gobierno coreano realiza visitas a algunos de los países que participaran en esta justa y asegurarles que Corea cuenta con todos los medios para garantizar la seguridad de los asistentes.

México asistirá a Pyeongchang con solo tres atletas.

Lista Botello Para Arranca el Año

Después de lograr importantes resultados a nivel internacional, la esgrimista Natalia Botello se alista para abrir este año su calendario de competencias rumbo al Campeonato Mundial Juvenil y de Cadetes en Italia, donde buscará la plaza olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina.

Botello, medallista mundial en Plovdiv 2017, fue recibida por el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, antes de viajar a España, donde comenzará su gira en la Copa del Mundo de Sable en Segovia y en Alger.

“Viajo a Madrid a una Copa del Mundo y a Argelia antes del Campeonato Mundial, luego regreso a México a un selectivo nacional, el Panamericano y el Mundial”, expuso.

Espera que este año sea mejor que el anterior, ya que entre las competencias principales estarían el mundial, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La esgrimista de 15 años de edad, agregó que buscará cumplir el sueño de todo deportista que es conseguir una medalla olímpica, sin embargo, sabe que debe de ir paso a paso, por lo que el primer objetivo será enfrentar el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud y luego buscará llegar a Tokio 2020.

“En el mundial de Verona se clasifican dos deportistas por continente y uno por país. En una competencia todo puede pasar, no me confío, no hay enemigo pequeño y más por tratarse de un clasificatorio, eso hace que la competencia se ponga más tensa”, expuso.

La deportista señaló que lo más difícil que ha enfrentado en una competencia es a ella misma. “Todo está en la mente, el mantener la calma en los momentos más difíciles porque uno se llega a desesperar”.

Entre algunos eventos que tiene programados destacan las Copas del Mundo en Segovia, en Alger, el Campeonato Panamericano en San José, Costa Rica, el Campeonato Mundial Juvenil y Cadetes en Verona, Italia.

Y buscará llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia (19 de julio al 3 de agosto) y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina (1 al 12 de octubre).

Natalia Botello visito las instalaciones del COM, donde fue recibida por el Presidente Carlos Padilla, con quien hablo a cerca de su próximo arranque de actividades en el extranjero.

Con la vista puesta en el evento internacional más importante del año, la sablista ya se alista para poder conseguir su boleto para Barranquilla 2018.