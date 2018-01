Por: SAUL HERNANDEZ

DICE EL dicho: “Enójense las comadres… sáquense las verdades”, resulta ser que los priístas que no fueron tomados en cuenta para este próximo proceso electoral se empezaron a “calentar” y afirman que no asistirán a los candidatos de su partido y que quizá ya estén en la mira de apoyar a otros, simplemente porque no fueron considerados en el reparto del pastel.

Hemos señalado que hay muchos de ellos que llevan enquistados en la ubre gubernamental casi diez año y que también han empezado a dejar sus herencias de los cargos de elección popular que ellos cuentan como suyas, porque a final de cuentas, no promueven nuevos valores, ni tampoco dejan pasar a otros.

Así que las cosas se pondrán aún más interesantes dentro de la grilla.

Pero también hay quienes fueron tomados en cuenta, y no les gustó el lugar, y pese a ello han tratado de ampliar su ingerencia en otros partidos, al grado de que se dice que hay quienes le apuestan a dos, por si es Chana o Juana, no sea que vayan a caer en el error de quedar fuera de la nómina.

El caso es que esto ya se puso harto interesante y que sólo falta saber la decisión de los líderes y grupos que conforman los partidos políticos, porque sin duda, no todos quedan contentos con las designaciones.

No sabemos si trabajarán, si contarán con acuerdos o bien, si realmente podrán sacar adelante las estrategias y los retos, a final de cuentas esto ya empezó y tendrá un final en el día de la elección.

Para muchos, afirman que aún son aguas turbulentas, sobre todo por el hecho de que ahora fue el PRI quien adelantó pasos definiendo a sus candidatos y de ahí lo que se desprenda para el resto de los partidos, que tendrán que ver con quien se enfrentan, pero sobre todo con qué lo harán, porque también es sabido que no todos cuentan con los recursos necesarios ni con las simpatías para poder inclinar la balanza a su favor.

Hay pasos que seguir, reglas que acatar, pero lo que no debe de faltar, es precisamente el hecho de que debe existir la voluntad de hacer algo por la población y sus comunidades, porque sin duda, muchos actores los han tomado como rehenes y botín político, dejando que el rezago siga siendo la parte de control para tenerlos de su lado.

Hoy otras cosas se pueden escribir, pero sobre todo, mostrar otras sensibilidades para poder convencer a la ciudadanía.

Y ya dije.