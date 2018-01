Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

El Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), partido político bajo la tutela del Mesías, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el “incorruptible” con eso de que los corruptos son los del frente, cuentan los que saben, que a pesar de que viene cacaraqueando de que el tabasqueño va al frente de las preferencias, según las encuestas, que se presume paga. Caro lector déjeme le cuento, que dicen los que saben, que los presuntos brotes de inconformidad que en la que personas ajenas han tratado de empañar la precampaña de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la república.

Este tipo de acontecimientos no es nada nuevo, toda vez que en las pasadas campañas en la que ha participado el derrotado AMLO, ha ocurrido lo mismo, quien no recuerda como en la misa que se celebraba en la Basílica de Guadalupe, un grupo de personas de manera violenta irrumpieron en los momentos que se celebraba la misa, lo que provoco temor entre los cientos de feligreses que en eso momentos se encontraban al interior del santo lugar, por cierto aunque los rijosos se dieron vuelo gritando pestes en contra del gobierno y del candidato presidencial que en esos momentos participaba en la contienda, nadie los tomo en cuenta, empero entre sus pensamientos los feligreses supieron guardarse el coraje. Lo mismo ocurrió cuando un grupo de personas rodearon la camioneta de la madre del Norberto Carrera todavía Arzobispo de México, para gritarle todo tipo de agresiones verbales, aunque los alborotadores no llegaron a la agresión física, el miedo causado a la madre de Norberto Carrera, no fue para menos.

Precisamente en plena precampaña presidencial tal parece que se quiere repetir lo mismo, provocar el miedo entre la ciudadanía, “De los grupos políticos que pudiesen estar detrás de esos acontecimientos nadie lo supo, pero todos los ciudadanos sabían que detrás de ello, estaba la mano negra”, de López Obrador.

Por cierto ya que estamos hablando del inmaculado Andrés López Obrador, entre sus locuras está la de quitar el Seguro Popular, toda vez que según el gallito feliz, dice que en mejorar el servicio de salud para los mexicanos, hay quien dice que pretende poner un médico a los 117 millones de mexicanos, tal y como según lo realiza el gobierno de la Ciudad de México, en la que se jacta de decir que tiene un programa de salud, en la que los médicos van hasta los domicilios de los enfermos, que dirá el IMSS que en los años 60as y 70as los derechohabientes solicitaban por teléfono al médico familiar. Pero eso eran otros tiempos.

Se dice que el 2 de febrero el PRI dará la lista de los aspirantes a diputados federales y locales, así como para ayuntamientos, se comenta que en el registro hubo de todo buenos, malos y regulares, pero de que el PRI tendrá que echar toda la carne al asador eso que ni que, toda vez que tiene un gran reto seleccionar a los mejores precandidatos que le permita salir airoso en la contienda electoral a celebrarse la primera semana de julio. Cabe señalar que este instituto político en estos comicios no las tiene consigo, pues tiene a partidos envalentonados que harán hasta lo imposible por quitarle la membrecía al partido en el poder, de ahí la importancia que tiene el PRI de no equivocarse en quien elija para lograr el triunfo. Situación que se comenta le ha quitado el sueño a la cúpula priista tanto nacional como estatal. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).