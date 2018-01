Fracturas políticas

Por: SAUL HERNANDEZ

LA ATIPICA supuesta lluvia que se dejó sentir en la zona oriente, dejó nuevamente en claro que las autoridades locales hacen obras dentro de la inmediatez y no de duración o mejor dicho no realizan acciones para solucionar problemas de fondo, sino de la inmediatez, no importando que ha sabiendas dichas acciones no durarán.

Por lo menos así se dejó entrever tras dicha lluvia atípica que afectó colonias de los municipios de Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco e Ixtapaluca, donde hubo decenas de familias afectadas por las inundaciones o “encharcamientos” que son muy comunes de decir.

El caso es que nuevamente Tláloc demostró que tiene la razón al exhibir a autoridades incompetentes, ya que si no fuera de ese modo, luego entonces el rechazo y la rechifla del respetable no se dejaría sentir, como lo hicieron algunos vecinos de Valle de Chalco que se postraron en la latera de la autopista México-Puebla, para hacerse escuchar en sus demandas.

Pues éste y muchos temas más son los que empezarán a ventilarse dentro de ls candiatos a puestos de elección popular y no importando a qué partido pertenezcan, sino que tengan idea y capacidad para responder a este gran reto de elevar la calidad de vida de la población.

Y YA entrando a situaciones de candidatos, tenemos que no todos llevan las de cantar y no exactamente las de ganar, porque si bien entre actores de partidos diferentes no se pueden poner de acuerdo, tenemos que aún los que se encuentran entre los mismos menos, y esa que entonces el celo político ya se observa muy de cerca y resulta ser que afirman que hay quienes se echarán a la hamaca y no trabajarán, porque precisamente su partido los hizo a un lado.

Uno de estos municipios polarizados es sin duda el de Chalco, donde ya dados los nombres que pugnarán en las próximas elecciones por parte del PRI, aseguran que hay una gran división interna y no todos están conformes, con las designaciones, en especial la ciudadanía, que afirman que no es posible que sigan con los mismos y que en la Presidencia la candidata se encuentra entre azul y buenas noches, precisamente porque no está en el ánimo de los otros dos ungidos en las diputaciones.

Hay tiempo y habrá qué esperar para saber cómo se trabajará, pero sin duda, habrá qué esperar para saber quienes serán los candidatos del resto de partidos y coaliciones para saber de qué lado se inclinará la balanza de la aceptación social.

Y ya dije.