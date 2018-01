Así quedó claro al recibir invitación de diversos países

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, Mex. – El avance de progreso, y el histórico rescate de la ex hacienda de Xico, que el Arquitecto Ramón Montalvo Hernández se ha echado a cuestas, en su oportunidad como legislador, actualmente durante su ejercicio de presidente municipal, sus acciones en beneficio del pueblo vallechalquense, ha traspasado la frontera de nuestro país México.

Lo cual queda de manifiesto, por conducto de Genaro Amaro Altamirano, Cronista Municipal, quien de igual manera que al jefe de gobierno Montalvo Hernández, recibió, extensa invitación por parte de representantes de las grandes metrópolis de, Londres, Inglaterra, Paris, Francia, Berlín, Alemania, ciudad por confirmar Bélgica, sus ponencias serán del cuatro al 18 de febrero del año en curso.

Gobierno de estas grandes urbes del “viejo continente”, que hicieron extensa invitación al Historiador vallechalquense Amaro Altamirano, con la finalidad de ser representante del municipio Valle de Chalco Solidaridad, en las mencionadas ciudades, y sea actor de una serie de conferencias y pláticas, con la finalidad de hacer del conocimiento a la elite de las ciudades mencionadas.

Sobre las acciones que en bien de la humanidad lleva a cabo el ejecutivo Ramón Montalvo Hernández, principalmente en el rescate de la ancestral ex hacienda de Xico, la desecación del lago de Chalco, y la serie importantes acciones que se vienen realizando para fortalecer a la sociedad vallechalquense en salud, educación, seguridad, entre otros rubros que han beneficiado a la comunidad sin condición o distinción de ideología política.

Reconoce, Amaro Altamirano, la excelente importancia de ser portavoz del acontecer cotidiano he histórico, que consuma el mandatario local, en conjunto con integrantes del cabildo y sus más cercanos colaboradores, quien no obstante su tozudez, por avanzar en el rescate de la histórica ex Hacienda de Xico, no ha soslayado la extensa diversidad de obras de infraestructura, para brindar mejor medio de vida a la población.

Dice el Investigador Amaro Altamirano, ser bastante significativa y honrosa la responsabilidad de representar, y exponer en las mencionadas capitales europeas, el acontecer pasado y presente de Valle de Chalco Solidaridad, y la de una administración presidida por un auténtico progresista y benefactor social como lo es Ramón Montalvo Hernández. Sostuvo.

