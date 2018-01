(CUARTA PARTE)

Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

No podemos tener un análisis de elección sin hablar de una opción que en la gran mayoría de las veces se ha convertido en una decepción, me refiero a los candidatos, en esta cuarta parte de las opciones presidenciables hablaré de los mal llamados independientes y explicaré más adelante porqué les digo mal llamados.

El primero y uno de los más controversiales es el señor Jaime Rodríguez alias el Bronco quien fue el primero en recolectar las firmas requeridas por el Instituto Nacional Electoral para poder ser candidato independiente a la presidencia de nuestro país, el gobernador de Nuevo León que como buen político prometió mucho y realizó poco de lo prometido 1.- Cárcel para los corruptos, 2.- “Adelgazar” la nómina estatal, 3.- Cortar el gasto en publicidad oficial, 4.- Incluir mayor participación ciudadana, 5.- Revisar el proyecto Monterrey VI (Respecto de este proyecto de obra pública, un acueducto impulsado por Medina para llevar agua de Veracruz a Monterrey, Rodríguez Calderón asegura que revisará su viabilidad financiera y que no haya irregularidades con los funcionarios y empresarios involucrados), 6.- Agilizar los trámites, 7.- Uso de tecnología, 8.- De torre administrativa ¿a universidad? (Otra de sus promesas es convertir el edificio de la torre administrativa del gobierno estatal en una universidad, bajo el argumento de que la construcción no es utilizada en su totalidad y puede recibir un mejor uso), 9.- Mejorar el transporte público, 10.- Un padrón de taxis, 11.- Transporte gratuito a estudiantes y adultos mayores, 12.- Jornadas más cortas para madres, 13.- Servicio de salud universal, 14.- Más escuelas, 15.- Para seguridad, un fiscal, 16.- Control en los penales, 1.- Limitar a la CTM, 18.- Más mercados, 19.- Internet en zonas rurales, 20.- Impulso al campo. Ahora la pregunta es cuánto de todo esto se hizo realidad para los ciudadanos de Nuevo León.

Entre sus logros, según Rodríguez Calderón, está el haber proporcionado trenes en la ciudad con recursos privados; bajar el índice delictivo, la mejor estadística en todo el país; lograr la inversión en el estado de 149 empresas sin entregar beneficios; y bajar los índices de pobreza de 20 por ciento a 14 por ciento. El manifiesta que la promesa de transporte público si se cumplió sin asistencialismos pero no entra en mayor explicación y por otro lado. Añadió que otros de sus logros son que tiene un presupuesto estatal ordenado y organizado, que hizo crecer el número de policías, le dio mantenimiento a hospitales públicos y se están remodelando 3 mil 600 escuelas.

Sin embargo, usuarios en internet le han respondido negativamente con comentarios como “Haz un video de promesas incumplidas”, “Claro que no cumple, apenas 2 años y ya se va. Convenenciero”, se lee en redes sociales.

Bueno es lo que él dice que cumplió y aquí lo que aseguran que no cumplió una de las más importantes promesas que se vislumbraba por parte del nuevo gobernador “independiente” era el ELIMINAR LA TENENCIA, sin embargo, ya como gobernador, el Bronco no logró que en el Paquete Económico 2017 del estado se incluyera la eliminación de ese impuesto. Ante el reclamo de los ciudadanos, el gobernador Rodríguez publicó un video aclarando el asunto, donde argumentó que su estado necesitaba recursos para poder cubrir el sueldo de más policías locales y destinar recursos a Monterrey, el sistema de metro de la capital nuevoleonense.

TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDIANTES. La administración de Rodríguez Calderón puso en marcha un programa para otorgar un “bono preferente” al transporte público, que también incluye a adultos mayores y personas con discapacidad, a través de una tarjeta.

Sin embargo, para que el gobierno de Nuevo León les deposite 300 pesos mensuales a los beneficiados por el programa, éstos deben cumplir cuatro horas de servicio comunitario, para lo cual deben registrarse en la plataforma “Diseña el cambio NL”.

Curiosamente este señor había publicado en redes sociales dos años antes en twitter lo siguiente “El chapulineo es inmoral, no puedes dejar abandonada tu responsabilidad, no puedes hacerle eso al Estado”. Además, en entrevista aseguro que no dejaría el gobierno de Nuevo León y que por ningún motivo buscaría la presidencia de la República. Bueno digamos que para variar un poco, la congruencia no es el fuerte del Señor Jaime Rodríguez.

En ese sentido, estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que Nuevo León cerró 2016, el del primer año de Gobierno de Rodríguez Calderón, con 644 asesinatos; un 42.7 por ciento más que los registrados en 2015 y un 31.4 por ciento más que los de 2014.

Un hombre que militó 33 años en el PRI y que simple y sencillamente no podemos esperar o pensar que realmente está actuando y logrando lo que alguien más haría como un ciudadano común y corriente y si no basta con preguntarle al resto de independientes que no lograron su registro.

“Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo.” (GUISEPE MAZZINI) político italiano