Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Con la finalidad de mantener la belleza y estética del jardín municipal, se entregaron toldos de lona para los aseadores de calzado y boleros, con el fin de protegerlos de las inclemencias del tiempo, a la vez que se vean uniformes, haciendo resaltar del centro histórico de esta ciudad.

El presidente municipal, Jesús Adán Gordo Ramírez, acompañado por la diputada Federal Sandra Luz Falcón Venegas, la Síndico Sara Iveth Rosas Rosas, así como regidores y directores del gobierno municipal, hicieron un reconocimiento a los aseadores del calzado y lo que han representado en el centro de Texcoco, por ser personajes icónicos del municipio y del trabajo que realizan al mantener limpio el calzado de la gente.

Pero además son quienes conocen a la ciudadanía y siempre con una sonrisa reciben a los clientes para ofrecer sus servicios y una amena charla, mientras “bolean” los zapatos.

El alcalde, Gordo Ramírez señaló que este fue un compromiso de Higinio Martínez Miranda cuando era el Alcalde; “pero hoy me toca cumplirlo y para eso estoy con ustedes, para entregarles los nuevos toldos para sus espacios en donde prestan el servicio como aseadores de calzado”.

Con sus manos aun manchadas por la grasa para asear los zapatos, los “boleros”, agradecieron al Presidente Municipal su preocupación para facilitar su trabajo, así como el apoyo para mantener el espacio en donde desde temprana hora esperan a sus clientes y es su forma de vida.

“Yo me jubilé hace un año, y ya no me dan trabajo, pero pude conseguir este espacio aquí para seguir manteniendo a mi familia”, platicaba “Don Carlos”, quien dijo tener 63 años y ahora se emplea como bolero.

Finalmente, cabe señalar que el gobierno municipal invirtió 100 mil pesos, en capotas de vinilona para los espacios que ocupan los boleros, en donde estas sirven además para promover los atractivos turísticos de Texcoco, porque por la parte de atrás tienen fotografías de sitios históricos de este municipio.

