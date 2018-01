Por: JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

CONFORME a la ley, para que un prófugo que haya huido al extranjero pueda ser llevado ante la justicia, primero se le tiene que ubicar, después solicitar una orden de detención provisional con fines de extradición, luego detenerlo, después encarcelarlo y hasta entonces, comenzaría el sinuoso proceso de extradición.

Para empezar, la petición debe ser revisada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego enviada a las autoridades del país donde se halle el requerido, acompañada de las evidencias que prueben que éste se encuentre en tal o cual punto específico. Si procede, con base a los tratados vigentes, se enviará al Departamento de Justicia donde se estudiará nuevamente y de ser conducente, se nombrará a un fiscal para que convenza a un juez de que ordene a la policía que busque al inculpado, lo localice, lo aprehenda y hasta entonces comenzará el proceso de extradición, que puede tardar meses o años, según interponga recursos el inculpado.

Fácil, sencillito y rápido ¿no?

En ese orden y dentro de una lógica simple…¿Por qué la Procuraduría General de la Republica supuestamente lo quiere extraditar, sin siquiera haberlo ubicado?

El viernes 19 de este mes, el procurador interino, ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, dizque obligado por la presión de la opinión pública, anunció que presentaría tres órdenes de aprehensión con fines de extradición, contra el ex gobernador de Chihuahua CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ.

Pero resulta que, como presumiblemente no sabe dónde está, ni siquiera quiso precisar ante quien haría esa petición, además de que hay un pequeño problemita, ya que la ley no permite que se anuncie una orden de extradición antes de cumplimentarse la captura, pues se afecta la secrecía de la investigación.

Pero ya antes la PGR, todavía en manos de RAÚL CERVANTES ANDRADE, se encargó de alertar al ex mandatario chihuahuense de que irían por él.

En septiembre del pasado 2017, el lenguaraz de SANTIAGO NIETO CASTILLO, entonces todavía titular de la FEPADE, informó que la PGR solicitaría la formal extradición de DUARTE JÁQUEZ, por su vinculación sobre el desvío de 200 millones de pesos del gobierno del estado para financiar campañas del PRI.

Desde entonces, tanto JAVIER CORRAL JURADO, gobernador electo de Chihuahua, como las autoridades de la PGR, estaban más que ciertas que CÉSAR HORACIO se hallaba en la ciudad de El Paso, Texas, en la Unión Americana.

Ya para esas fechas, reportes de Inteligencia habían establecido cuando menos tres de sus mansiones en ese sitio.

La más popular y conocida por todos sus amigos políticos, por sus rimbombantes festejos, se localiza en el exclusivo fraccionamiento residencial The Retreat at Sky Island, en Crimson Cloud Ln No. 343, a nombre de su esposa, BERTHA GÓMEZ FONG; la segunda se encuentra en el 6476 de Snowheights y la tercera, en el número 7741 de Oak Landing, ambas a nombre de nombre de RAÚL FERNÁNDEZ MORENO, uno de sus prestanombres.

Esta última residencia es conocida como “La Casa Blanca”, por su color y opulencia.

Esas casitas, están valuadas en más de un millón de dólares.

Sin embargo, en ese tiempo no hubo ninguna solicitud, como ahora. Hubo anuncios que más bien parecieron llamadas de alerta para ponerlo sobre aviso.

¿Y sabe usted quién tenía que haber hecho el pedimento en septiembre del año pasado? ¿Y quién ahora?

Efectivamente, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, a cargo de ELÍAS BELTRÁN, que sigue en el mismo puesto, pero ahora con doble responsabilidad, al ser el encargado de despacho de la PGR.

Sin embargo, lo cierto es que CÉSAR HORACIO no ha sido molestado ni siquiera con un citatorio, aunque eso sí, CORRAL JURADO ya anunció, otra vez dando la voz de alerta, que no serán 10, sino 15 las órdenes de aprehensión en contra de CÉSAR HORACIO, por parte de la Fiscalía del Estado.

¿Habrá realmente voluntad para siquiera cumplimentar una sola?