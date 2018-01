Para verificar que los habitantes de las comunidades vulnerables estén protegidos ante las bajas temperaturas registradas

Por: JOSE JUAN HERNANDEZ

HUIXQUILUCAN, Méx.- El gobierno de esta demarcación, a través de la Unidad municipal de Protección Civil, intensifica los recorridos en las zonas altas de la localidad para verificar que los habitantes de las comunidades vulnerables estén protegidos ante las bajas temperaturas registradas en las últimas horas.

Alfredo Gutiérrez Ramos, coordinador de la Unidad de Protección Civil, informó que desde las 21:00 horas del lunes, personal a su cargo realiza recorridos en las comunidades de La Cañada, La Glorieta, El Guarda, El Hielo, Llano Grande, La Cima, Piedra Grande, así como las zonas altas de Magdalena Chichicaspa y Santa Cruz Ayotuxco, para detectar posibles riesgos por el intenso frio.

“La instrucción del Presidente Municipal, Enrique Vargas del Villar, es mantener monitoreo constante en las comunidades de las zonas altas de Huixquilucan y atender de manera inmediata cualquier contingencia”, destacó.

Tras realizar los recorridos, se reportó la caída de agua nieve en la zona limítrofe de Huixquilucan con La Marquesa, destacando que a pesar de las bajas temperaturas, hasta el momento no hay riesgo para los habitantes.

“Si bien se espera que aumente la temperatura, ya estamos preparados para habilitar albergues temporales en caso de ser necesario, aunque por el momento no hay necesidad de evacuar a ninguna persona de sus domicilios”.

Gutiérrez Ramos, recomendó a la población, estar bien abrigados, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, no usar anafres o prender fogatas en el interior de los domicilios y de ser posible no salir de casa para protegerse de las bajas temperaturas, medidas que dijo, ayudan a enfrentar esta temporada invernal.