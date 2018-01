Por: SAUL HERNANDEZ

CRECE EL fuego del caldero político, donde al parecer ya empiezan a tomar forma muchos grupos y actores políticos, tras darse la definición de quienes serán los que encabecen esa lucha electoral por los cargos de elección popular.

Sin embargo sigue prevaleciendo la duda con respecto a la gente que participaría, sobre todo muchos temen al asunto de la simulación y que a la hora de la definición no sea el resultado esperado.

Quizá bajo este esquema hay quienes en verdad deben de preocuparse, sobre todo si están repitiendo posiciones, porque hay que señalar que en ese tenor la sociedad sí tiene memoria y no sería nada raro que ahora, teniendo la oportunidad de la venganza electoral así suceda.

El trabajo tendrá que ser intenso, pero más allá de eso, también tiene que ser, en esta ocasión de gran confianza y si ésta no se genera de forma casi inmediata, o desde antes, seguramente habrá serios problemas porque será difícil poder garantizar una sinergia favorable.

Son pues muchos factores los que están en juego para poder convencer al electorado, de no lograr impactar desde el inicio, pues entonces podemos decir que las cosas difícilmente levantarán.

En esta ocasión se habla de personas y no de partidos, por ello señalamos la importancia de poder generar un estado de empatía con el electorado, de no lograrlo, muchas cosas podrían ponerse en juego; a ello hay que sumarle el hecho de que no todos están convencidos de lo que tienen qué hacer y del trabajo que tendrán qué desarrollar; sobre todo en el aspecto de que muchos no están dispuestos, ni a trabajar, ni mucho menos a apoyar a otros, es decir, cada quien se rascará con sus uñas; por lo menos eso es lo que se vislumbra.

El discurso también será importante, y es ahí donde la sociedad estará atenta para determinar su decisión de apoyar a tal o cual candidato, donde sabemos que muchos de ellos en sus planes y proyectos, no hablan de tiempos ni de hechos, que sería muy bueno que lo hicieran para poder generar un estado de confianza en la ciudadanía, pero eso será de estrategia.

Las cosas ya empiezan a moverse, al momento no se vislumbran cambios de última hora, por lo que podemos decir que es buen síntoma de lo que nos espera en campaña y jornada electoral.

Y ya dije.