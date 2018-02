Por: SAUL HERNANDEZ

TRAS DARSE A conocer los nombres del PRI que buscarán los cargos de elección popular, los jaloneos no se han hecho esperar dentro de las filas de este instituto.

Sobre todo por aquellos que esperaban ser tomados en cuenta y que finalmente se quedaron en la orilla, tal rencor creció y que ahora muchos de ellos manifiestan su condición de quedarse dentro del tricolor.

Pero dicen que no sobra el que se queda, ni falta el que se va, por lo tanto ya algunos empiezan a ganar espacio, por aquellos que han decidido caminar por otros partidos políticos.

Lo cierto es que las monedas ya fueron arrojadas, ya las cosas casi están definidas y será difícil que les abran las puertas; a lo que otros señalan que es la búsqueda de espacios de participación.

Será el sereno pero de entrada la fractura dentro de los partidos políticos es grande, precisamente por esa falta de definición de participación o bien de algunos actores que simplemente siguen enfrascados en seguir siendo ellos los que encabecen los mentados proyectos que al parecer no llegan a consolidarse.

Otros ciudadanos más avezados observan con tristeza que los ediles y diputados simplemente no cumplieron o bien lo han hecho a medias y que debido a las circunstancias políticas y los tiempos que ya están encima de la próxima elección, afirman que será difícil que cumplan y que esto será factor como para no confiar más en dichos actores políticos, porque aseguran que no hay buenos, sino que en ese rubro están cortados por la misma tijera.

Por lo tano tenemos que uno de los objetivos primarios será la de alcanzar la credibilidad social como punto preponderante de las próximas elecciones, al tiempo.

Y ya dije.