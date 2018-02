Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Se dice que el CDE del PRI, en el trascurso de esta semana podría dar a conocer los nombres definitivos de los precandidatos y diputaciones locales, así como de las planillas que integraran los 125 municipios del Estado de México, en este sentido se comenta que la dirigencia estatal “revisa hasta con lupa” los nombres de quienes aspiran a una regiduría y síndicos, toda vez que en estos aspirantes también habrá de recaer la responsabilidad de promover el voto para los precandidatos a las presidencia municipales, la responsabilidad no es menor, si nos fijamos que la selección de quienes aspiran a dichos cargos de elección popular, deberán de ser gentes súper reconocidas tantos en sus colonias, como entre las organizaciones y agrupaciones sociales, en pocas palabras, ser políticos de cepa, porque de lo contrario cepa como le van hacer para acercar votos para el PRI.

Sobre el mismo tema, en radio pasillo de Ecatepec, se comenta, que varios de los aspirantes a regidores y síndicos, algunos de ellos, carecen de carrera política y que decir de actividades partidistas estas son nulas, que solo los conocen, pero en su casa, porque la sociedad civil, no sabe nada de ellos. Pero eso no quita que pretenden participar en la contienda electoral, de ahí que la cúpula priista debe cuidar muy bien a quien elije y no vaya a ser que por ahí se le cuele un advenedizo. Por cierto, trascendió que el ex presidente del comité municipal de Ecatepec, Guillermo Fragoso Santana le cortaron sus aspiraciones de ser regidor, toda vez que el PRI declaro improcedente su registro, por que el ex dirigente, que de dirigente no tienen nada, pues a su paso por el comité del tricolor lo único bueno que hizo fue dividir a la militancia priistas. Caro pago Fragoso Santana su osadía de hacer menos a la clase política de Ecatepec.

“El PRI se equivoco al no postular a Juan Medina Hernández, como precandidato a una diputación local, esta situación de inmediato causo la inconformidad de las huestes del tricolor, de lideres sociales y grupos políticos, dado a que todos daban por hecho que el partido para este cargo de elección popular, podría ungir como su precandidato al presidente de la Confederación Estatal Ciudadana, Medina Hernández . Que conste por parte de este columnistas no se trata de echar Loas, a Medina Hernández, pero es de sabios reconocer que por más de tres décadas le ha dedicado en cuerpo y alma a las actividades partidistas del PRI y no se diga como luchador social, se ha ganado el respeto y cariño de mucha gente que le ha ayudado y que sabe que como hombre y dirigente siempre les ha respondido, ojala y el PRI recapacite y le de una oportunidad a Medina Hernández.

No lo va a creer amable lector, pero hasta pereza me da citar las sandeces e estupideces, del malogrado dos veces aspirantes a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el incorruptible, sin embargo, déjeme le comentó lo que viene diciendo el propietario de Morena, “que perdonar no significa impunidad”, esto en alusión que le podría dar amnistía al crimen organizado a los narcos y demás fauna nociva. ¿Qué a caso con el perdón, quienes se dediquen a flagelar a la sociedad, será suficiente para dar rienda suelta a sus actividades delictivas. Pero eso no es todo el tabasqueño, ha dicho que de ganar las elecciones en su gobierno no va a tolerar el nepotismo y porque su hijo maneja a su antojo todo los relacionado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, eso no es nepotismo?, Con eso de que varios panistas resentidos se han unido a su precampaña, como todo buen Mesías de los mexicanos AMLO hizo un llamado a todas las mujeres y hombres de voluntad a sumarse a su proyecto, lo malo que todo es que varios de estos personajes de la política tienen cola que les pisen, los cuales en la próxima entrega daremos cuenta. (En Calidad de Mientras nos leemos el próximo jueves).