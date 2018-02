Por: SAUL HERNANDEZ

EL ENOJO social, afirman algunos, se reflejará en las urnas en la próxima jornada electoral, sin embargo, aún quien gane dichas elecciones, se respira un estado de fe que espera un cambio sustancial en la calidad de vida.

Y no sólo a nivel de país, sino también en juego las gubernaturas y las alcaldías, en esta últimas es donde la población espera una mayor respuesta, dado que conoce a los actores y sabe su capacidad y debilidades.

Muchas cosas pues estarán a prueba en las próximas elecciones, una de ellas será la capacidad de la sociedad para poder determinar si a final de cuentas, esas formas de ideas y pensamientos se ejecutan de acuerdo a lo que esperan de respuesta de dichos candidatos o de plano no.

Si a ello le aumentamos el hecho de que la sociedad espera respuestas efectivas en materia de mejora en infraestructura urbana, servicios y más, pues entones las expectativas para quienes aspiran deben ser altas y con capacidad de respuesta en muchos rubros.

Los rezagos que sufren comunidades han sido en la mayoría de veces por el hecho caprichoso de autoridades de no brindar una atención homogénea y sólo responder a donde están sus intereses, tanto personales o de grupo.

Ello ha obligado a que colonias y pueblos tengan una gran diferencia de desarrollo e inclusive, podemos hablar que de las zonas céntricas de dichos municipios también padecen de servicios o de obras, por lo tanto, no es privativo de unos cuantos, es en términos generales, sobre todo, repetimos, cuando esas autoridades sólo atienden a sus incondicionales.

Los planes y programas municipales, pareciera que no se cumplen y que sólo quedan en el papel, sobre todo, porque sólo dicen pero no hacen y en el camino de gobernar muchas cosas son las que no se aplican y tampoco hacen diferencia.

Veremos pues hasta dónde son capaces de llegar los próximos candidatos, es por ello que mucho se ha demeritado la palabra, porque en los hechos no se cumplen.

Y ya dije.