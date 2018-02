Negativa por parte de los gobiernos Federal y estatal, por lo que se tendrán que hacer de nueva cuenta las peticiones y estudios para realizar dichos trabajos

Por: PEDRO ESPINOSA ORTIZ

LOS REYES LA PAZ, Méx.- Ante la negativa de los gobiernos Federal y estatal por atender las demandas y peticiones que la dirigencia Antorchista, realizó ante ambas instancias de gobierno por escrito recibidas por las Secretarías gubernamentales, por una parte la SEDATU que dirige Rosario Robles Berlanga, y la Caem que se comprometió a realizar los trabajos en esta zona para acabar con las inundaciones que se dan en diversos puntos de esta geografía, hoy anuncian que se encuentra cancelada dichas acciones de drenaje y otras cosas más, por lo que se tendrán que hacer de nueva cuenta las peticiones y estudio para realizar dichos trabajos que vendrían a dar certeza a este importante rubro de las inundaciones que se dan en este lugar mexiquense, aseveró el dirigente de Antorcha Popular Fernando González Mejía, quien explicó la problemática que sufren los habitantes del “fraccionamiento Tepozanes”, donde sostuvo durante una conferencia de prensa ante diversos medios de la zona oriente; que ante la negativa del Infonavit por atender a las 2 mil familias que por consecuencias del pasado sismo del 19 de septiembre este fraccionamiento sufrió graves daños en su infraestructura de los edificios, donde hay gente de la tercera edad, que no tienen dinero y ahora las autoridades del Fonden no reconocen estas demandas de las familias afectadas , ya que según no fue notificada esta población como zona de desastres naturales señalan estas, una situación que deja en la indefensión a los ciudadanos de esta unidad habitacional, dijo. por ello refirió el dirigente antorchista González Mejía que buscaran los mecanismos necesarios para estas familias sean escuchados; asimismo indicó que no van a permitir que diez millones de pesos destinados ya para la prevención de inundaciones en esta demarcación se vayan y tengan que pasar otro año para que se hagan de nueva cuenta los estudios técnicos, por parte de la Caem, toda vez que se han entrevistado con las autoridades en turno y no han tenido respuesta, por lo que señaló que ya preparar una serie de movilizaciones tanto al Distrito Federal, que dará comienzo este próximo viernes; así como al Estado de México, en tiempo y forma para que sean cumplidas estas acciones por las autoridades correspondientes en torno a sus peticiones y demandas de la ciudadanía de esta localidad mexiquense, ya que la gestión para el drenaje se hizo en el 2017 ante la secretaria de Hacienda y fue aprobada y ahora el gobierno del estado no la reconoce.