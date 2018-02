Por: SAUL HERNANDEZ

REZA EL dicho: “enójense las comadres…sáquense las verdades”, queda muy bien a la situación que está viviendo Rosario Rosas, supuesta candidata de MORENA a la alcaldía de Chalco, donde obviamente hay quienes no están de acuerdo con tal posición y, peor aún, que de acuerdo a lo firmado por la coalición MORENA, PES y PT, resulta ser que tal posición está en manos del PES. Algo que no están de acuerdo los de MORENA y ello se nota por al registro que también hiciera Rocío Cobos a tal posición.

Pues resulta que lo que pareciera una trampa, vía redes sociales fue exhibida por par de sujetos que le ofrecen dinero, para cubrir algunos gastos como gasolina, en donde se observa en la mesa un fajo de billetes de 200 pesos, pero que nunca se observa que Rosario Rosas los agarre.

Obviamente tal situación incendió a las redes, dejándose ver cuáles son las condiciones que tienen y que debido a las luchas internas de la ambición de ser, lo que pudiera ser posible es que tal coalición “reviente”.

Lo que sí no sabemos es qué es lo que pasará si tal cosa sucede, si bien habrá alguien que los meta en cintura, o a final de cuentas cada quién agarre su calzones y se vaya.

Si ese es el escenario en este municipio, que podría repetirse en otros más, las cosas podrían ser ás fáciles para todos y aunque no todos tienen para presumir sectores o grupos de apoyo, seguramente preferirán ir a la elección con sus tres canicas que sumarlas para repartir el poder.

Sin duda aún no hay nada escrito, y aunque se aferren a la mentada coalición, sabemos de antemano que al no estar de acuerdo al interior, la simulación será grande y otros más trabajarán para otros, menos para su instituto político, el objetivo es si no gano, nadie gana.

Casos de éstos seguramente veremos muy seguido y es parte de lo que se espera en estas campañas, donde la inmediatez de las cosas tendrán un efecto contrario y favorecedor, todo depende de cómo es lo que trabajarán en materia de imagen e información, donde hoy se requiere calidad y experiencia, de no contar con ello, seguramente veremos más unas campañas negras y de mancha, que propositiva y efectiva, que es lo que espera la sociedad de ellos.

Tiempo al tiempo.

Y ya dije.