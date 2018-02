Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Por fin en Ecatepec ya salió humo blanco y ya tiene precandidato a la presidencia municipal se trata de Isidro Moreno Arcega, joven político que ya ha sido una vez diputado federal y dos locales, hablar de Moreno Arcega es hablar de un político que durante su gestión como legislador, se destacó por ayudar a las clases más desprotegidas y los grupos vulnerables de sus respectivos distrito, su nominación a la silla municipal de uno de los municipios más importantes, no es obra de la casualidad de ahí que el PRI no se equivocó de ungirlo como precandidato a la alcaldía.

Y mire caro lector si el acierto del tricolor tuvo que ver, por principio de cuentas el carisma y la simpatía que tiene Moreno Arcega entre los vecinos que como represéntate popular los ha representado en ambas cámaras tanto del congreso federal como local, es decir a pulso se ha ganado la confianza del respetable. No es cosa menor si se toma en cuenta que varios de los diputados de Ecatepec, nombres; nombres…Para que balconearlos si todos saben de quienes se trata y que en estos dos años de gestión se la pasaron “turisteando” pasando de frente en sus respectivos distritos, sin embargo serán sus correligionarios los que den cuenta de su opacidad con la que se destacaron en su gestión.

Creo que me salí del tema, pero era importante cuestionar el gris desempeño de los legisladores de Ecatepec, que consté no todos. Es de hacer mención que politólogos que asistieron al pre registro de Isidro Moreno como precandidato del PRI a la presidencia municipal de Ecatepec, los expertos nos comentaron que salieron con un buen sabor a boca, dado a que en su breve mensaje Chilo como le dicen de cariño a Moreno Arcega, no fue de triunfalismo, sino más bien de querer gobernar para ayudar a los ecatepequenses, empero lo que más llamó la atención fue cuando Moreno Arcega aseguro que todos unidos y con la fortaleza del PRI vamos a ganar, con esas palabras el hoy precandidato trasmitió a sus correligionarios que tiene toda la plena confianza de salir avante en los comicios del primero de junio.

Según comentarios, taxistas presuntos seguidores de Fernando Caballero, por espacios de varias horas bloquearon la avenida Central, esto en represalia porque al tal Caballero a última hora lo sacaron de la lista a regidor, el cual al parecer no fue del agrado de Fernando Caballero, cuyo único mérito es haber sido ex director de gobierno en el trienio de Pablo Bedolla y posteriormente ex coordinador de Movilidad en el actual ayuntamiento, de capital político que pudiese tener el ahora ex aspirante a la regiduría nadie lo sabe, solo él.

En días pasados el innombrable, me refiero al inmaculado Andrés Manuel López Obrador, nombro a la estructura denominada “Caza Mapaches”, que está integrada por el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard y el ex delegado de Cuauhtémoc Ricardo Monreal, entre otros. Hay quien dice que, si se trata de casar mapaches, tanto Marcelito como Monreal deberían de empezar por ellos mismos, toda vez que es de sobra conocido que el mapache mayor es Ricardo seguido de Ebrard. Quien no recuerda como en el pasado proceso electoral del Estado de México, militantes priistas agarraron con las manos en la masa a Ricardo, que desde el hotel Fiesta Inn de las Américas, opero a favor de la ex candidata a la gubernatura Delfina Gómez y que decir del carnal Marcelo que busco asilo en Francia durante casi cinco años y ahora regresa a México, engallado diciendo que está limpio. Claro que viene limpio porque se gastó en Francia los dineros que obtuvo con la deteriorada línea 12 de metro, empero ahora se presenta como una víctima del sistema. Esos son los Caza Mapaches, del propietario de Morena AMLO. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).