Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

ECATEPEC, Méx.- En sencilla pero emotiva ceremonia celebrada en la explanada exterior del Centro de Información un total de 497 alumnos que concluyeron su carrera en el semestre 2017-2, recibieron sus respectivos diplomas de término de estudios, por parte de las autoridades directivas del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, (TESE), evento donde se dieron cita padres de familia y amigos de los galardonados.

Con la finalidad de dar la bienvenida a todos los presentes, la Lic. Esther Acevedo Arcos, Jefa de la División de Contaduría Pública, dirigió un mensaje en el que instó a los egresados a continuar preparándose, porque, dijo, “la formación académica nunca termina; el mundo en que vivimos demanda una renovación permanente de los aprendizajes, por lo que el paso por esta casa de estudios, no necesariamente cierra la formación de un profesional.

“El prestigio se talla a mano, en el día a día, con sacrificio y perseverancia, y al menor fallo, se esfuma como un suspiro. Les esperan grandes desafíos y retos, uno de ellos es la gran competencia en el medio laboral, que con el paso del tiempo será más exigente, hoy más que nunca, el conocimiento es la moneda universal. Celebremos pues todos juntos y con una gran satisfacción. Al tiempo de expresar un reconocimiento al personal docente por su ímpetu y vocación para sumar a la sociedad profesionistas y profesionales de calidad, con valores distinguidos”.

En su oportunidad ha nombre de sus compañeros de generación, Diana Felipe Martínez, de Ingeniería Informática, quien realizó una estancia académica de perfeccionamiento del idioma inglés en el extranjero, dijo: “Esta graduación es el resultado del esfuerzo de nuestros padres, hermanos, amigos y principalmente los docentes que nos prepararon durante este tiempo y siempre nos guiaron por un buen camino. Cada uno de ellos se encargó de sembrar en nosotros los conocimientos y valores que son parte de nuestra formación profesional. Es difícil despedirse de la institución que se ocupó de nuestra preparación; sabemos que lo que viene no será fácil, pero nos entusiasma saber que siempre contaremos con ustedes. Si hoy estamos aquí recibiendo este diploma, es porque a pesar de las adversidades, de los problemas económicos, sociales, familiares, laborales o de salud, no nos hemos dejado vencer. Por eso no decimos adiós, sino hasta pronto”.

En este acto, la Ing. Verónica Martínez Martínez, Jefa de la División de Informática, condujo el protocolo de obtención de grado, consistente en pasar del lado derecho al izquierdo la borla del birrete que todos los galardonados portaron para esta ceremonia, haciendo juego con la respectiva toga, acción con la cual se simboliza que la persona ha recibido el conocimiento suficiente para obtener el título de nivel licenciatura.

Por su parte, el Lic. Sergio Mancilla Guzmán, Director General del TESE, luego de encabezar la entrega de diplomas a los alumnos con mejores promedios de cada carrera, y posteriormente a quienes concluyeron sus respectivos programas académicos, expuso “Hoy se cumplen las expectativas y se inician los proyectos. Esta es una mañana de júbilo, y para nuestro Tecnológico es motivo de orgullo. Es también momento para reconocer el esfuerzo de los y las docentes, e igualmente de la toda la comunidad del TESE. Las nuevas generaciones tiene que ser inconformes, y pueden manifestarlo en cada uno de los aspectos, porque hoy las instituciones y quienes estamos a su servicio, estamos dispuestos a escucharlos a comprenderlos, porque todos concurrimos en un proyecto común, que es la misión de entregar a la sociedad, nuevas generaciones aptas, preparadas en el esfuerzo, la disciplina y la vocación, pero también de ciudadanas y ciudadanos éticos. Ustedes son egresados de una institución prestigiosa, y que siendo todavía joven, es la primera en su género, fundada hace cerca de 28 años, y primera por los resultados alcanzados en todas las vertientes que tienen qué ver con la enseñanza, la investigación y el conocimiento”.

Para concluir, señaló: “Vayan con la seguridad que son de los mejores, de que ésta es una escuela reconocida nacionalmente en el ranquin donde no existen pagos a la prensa ni inversiones para que nos aplaudan, el ranquin de los medios de comunicación que han señalado al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, como una de las mejores 20 instituciones universitarias mejor calificadas en el país. Los felicitamos con todo el corazón y les recordamos que las puertas del TESE siguen abiertas para que continúen estudiando y se den el reto de superarse mediante las maestrías, y sepan que siempre contarán con nosotros, porque sabemos que servimos a la mejor causa que puede darse en la sociedad, que es la educación”, aseguró.

