(QUINTA PARTE)

Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

Como lo he estado manejando en este espacio desde inicio de año hablando de las opciones que tendremos los mexicanos para elegir al próximo gobernante de nuestro país, en esta ocasión esta columna está dedicada a una opción llamada independiente, similar al caso del señor Jaime Rodríguez Calderón alias el Bronco, me refiero a la señora Margarita Ester Zavala Gómez.

Para todos aquellos que piensan que el único mérito que tiene esta mujer es ser la ex primera dama y esposa del expresidente Felipe Calderón, déjeme decirle que se equivoca, es licenciada en derecho, ex diputada local en el Distrito Federal ahora Ciudad de México de 1994 a 1997 y también pasó por esa mal vista diputación plurinominal (o sea que nadie voto por ella) en la legislatura Federal del 2003 al 2006, ha sido consejera nacional del Partido Acción Nacional desde 1991. Además, se desempeñó como Directora Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 1993 a 1994. ​ En 1995 fue la delegada para México en la Conferencia Mundial sobre la Mujeres (Pekín, 1995) con el tema de Derechos de las Mujeres.

Desde la división en el PAN derivada de la ambición del joven Anaya que provocó la salida de la señora Margarita Zavala de las filas del partido blanquiazul, lo único que se ha visto es una avalancha de críticas y descalificaciones para el dirigente de dicho partido y naturalmente para el resto de los contrincantes que a su parecer no tienen ni idea de cómo solucionar los problemas del país, ni calidad moral ni nada, y para variar la candidata “INDEPENDIENTE” nos muestra pan con lo mismo: descalificaciones, colocándose como la ungida y la que cuenta con la fórmula mágica para rescatar del precipicio a nuestro país.

De lo poco que ha dado de propuestas son políticas o medidas que tomaría para apoyar a la mujer, dados a conocer como 5 compromisos a favor de las mujeres, el primero habla de combatir frontalmente a los feminicidios, la trata de personas, la violencia doméstica y el acoso sexual, la verdad no se a que se refiera con combatirlo frontalmente ¿acaso lo han combatido en otra dirección, de espaldas o de lado? ¿o qué quiere decir la señora Margarita con este compromiso? De la manera en que lo ha planteado parece ser un discurso aparentemente hueco y que no nos dice nada acerca de las formas y estrategias para no variar.

El segundo compromiso es ofrecer becas a todas las mujeres que estén interesadas en estudiar una carrera profesional en las ramas de la ciencia, tecnología o matemáticas. En pocas palabras para las mujeres que deseen estudiar cualquier otra cosa no hay nada, tal vez en su mente cerrada son las únicas ramas en las que vale la pena invertir para las mujeres.

Su tercer compromiso es el alejar el problema del embarazo adolescente, un claro problema en nuestro país, pero ¿cómo? proveyendo a las jóvenes de un de un fácil acceso a los servicios de salud y programas de educación sexual. ¡Claro! en un país en donde la mayoría de la población no se para en una clínica o consultorio a menos de que tenga una enfermedad, mucho menos se van a acercar para información, es lo que ve como una solución al problema del embarazo ¿pero cómo haría para solucionar el problema de raíz? Esta propuesta son las mismas palabras ocupadas en discursos de un sinfín de gobernantes no ofrece nada nuevo.

El cuarto compromiso sí me parece algo rescatable, aunque un poco difícil de alcanzar y me refiero a lograr el acceso a guarderías de calidad para facilitar el camino al trabajo o al estudio, sin duda algo que se requiere en estos tiempos en donde la mujer trabaja, estudia y se hace cargo de la familia pero creo que este compromiso no debe ser exclusivamente para las mujeres, si en realidad se busca una política de igualdad, debemos comprender que a veces la dinámica o estructura familiar también puede depender del padre y hasta el momento, no hay guarderías públicas con esta facilidad para padres solteros.

En general este es un tema sensible para México, ya que estando ella en la administración de Felipe Calderón y tras la desgracia ocurrida en la guardería ABC, no se tomaron rápidamente cartas en el asunto para castigar a los verdaderos responsables y con base en su discurso actual, tampoco se trabajó en que hubiera guarderías de calidad, tan es así que es su cuarto compromiso.

Y el quinto compromiso prevé que la creación de un seguro de gastos médicos para todas las mujeres, que tenga cobertura en el hospital o clínica de su elección. Caso en el que también tendría que especificar a qué se refiere porque ¿qué no existe ya un Seguro Popular? O ahora se podrá escoger como un hospital de lujo, es decir, ¿propone un seguro popular VIP?

Si bien sus propuestas podrían ser buenas, me llama la atención lo contradictorio de su discurso ya que no solo como primera dama sino años después siguió defendiendo las políticas del gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, en este momento propone resolver asuntos que se supone, habían quedado resueltos en la administración que tanto defendió.

“Muchas promesas disminuyen la confianza.” (HORACIO) poeta latino