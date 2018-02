Arrancan las intercampañas

Por: SAUL HERNANDEZ

MUCHAS COSAS son las que empiezan a darse dentro del ámbito político, sin duda, la violencia es una de ellas, misma que al parecer está encaminada a tratar de polarizar la situación y que las campañas, sean cuales fueren se desfunden y se vayan para abajo.

Hasta el momento la autoridad no ha hecho algo al respecto ni tomado posición ante los hechos que se han registrado y, eso la verdad es una mala señal.

La sociedad necesita tener esa garantía de que su participación en las presentes campañas será respetada y valorada, pero sobre todo, resguardada, para poder accionar a favor de quien le llene la pupila o de quien crea que puede hacer un mejor trabajo dentro de las diversas posiciones, ya sea en el Congreso federal o estatal o en las diversas alcaldías.

En estos momentos entramos en lo que le han dado por llamar intercampañas, que concluirá hasta el 23 de mayo; tiempo en el que los precandidatos pueden dar entrevistas pero no hacer alusión a las votaciones ni a hacerse proselitismo, por lo que podemos entender que hay libertad de casi todo, mismo que no dudamos que veremos en tiempo de partidos en los diversos medios electrónicos de comunicación.

Así las cosas y es urgente empezar a definir qué es lo que tendrán qué hacer, sobre todo el trabajo de tierra que es importante y, tratar de empezar a curar las heridas, porque sin duda, hay quienes molestos ya empezaron a definir su participación, que al parecer nos llevaremos diversas sorpresas.

Las luchas in tesinas de los partidos ha demostrado su condición real de que los líderes que han quedado al frente de las decisiones, simplemente no son lo que dicen ser, ni tampoco traen lo que dicen apostar, por lo que entonces el trabajo será intenso, sobre todo el de poder convencer a las estructuras y ciudadanía en general que son una real opción para representar a la población, de no lograrlo, pues simplemente seguirán pasando de largo, porque no son capaces ni siquiera del protagonismo.

Se requieren verdades y efectivo trabajo, no mentiras ni politiquerías no demagogia, Hoy la sociedad requiere efectividades y acciones asertivas que le puedan garantizar el paso hacía el progreso y desarrollo que tanto se anhela. Ojalá y se logre.

Y ya dije.