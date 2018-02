Mientras la autoridad no convoque a la sociedad, difícilmente se pondrá un alto a la delincuencia

Por: SAUL HERNANDEZ

LA ESCALADA de violencia que se ha vivido en los últimos meses, parece no tener fin.

Y lo peor del caso es que a la autoridad del nivel que sea, como que no hace mucho caso en dicho rubro, porque a final de cuentas, pareciera que no importa lo que suceda, cuando todos, a todos los niveles y no importando edad, sexo o posición social, la delincuencia arrasa de manera general.

Es en verdad urgente una atención en tal rubro, de antemano podemos pensar que será un tema inmediato de trato de los futuros candidatos a los puestos de elección popular.

Hasta el momento la autoridad se ha visto corta y sin poder de convocatoria para que sea la sociedad misma quien ejecute acciones de beneficio único y personal, que a final de cuentas, es lo que sucederá, pero ese llamado social, en estos momentos la autoridad no lo puede presumir.

La verdad es una lástima que así suceda y es muestra del poco interés que la autoridad tiene en dicho rubro.

Lo que han intentado hacer, no tiene el mayor impacto en reducir los índices de delincuencia, lo peor del caso es que ya no hay ni horario, ni fecha en el calendario, sucede cualquier día, a cualquier hora y en todas partes, que es lo grave,.

Es necesario pues que la autoridad haga algo al respecto, pero mientras siga lejana de la sociedad y no la involucre en el ejercicio de accionar dentro de las cosas para alcanzar un bien común, sencillamente no va a pasar nada, seguiremos hundiéndonos en la actual podredumbre que vivimos, donde muchos solo cumplen con el ejercicio de trabajar, vivir y tratar de superar los retos actuales, que para decir de paso, es la misma autoridad que impone para salir ellos airosos a costillas de la necesidad del pueblo.

Por otro lado diremos que la sociedad ya se cansó de esperar y cada vez que tiene oportunidad se hace justicia por su propia mano, donde cuando detienen a algún ladrón, quisieran desollarlos vivos y eso es peligroso porque sin duda caeríamos en una anarquía que sería entonces difícil de detener.

Es por ello que es urgente que la autoridad comience a hacer algo con la intención de que sociedad y gobierno s una para evitarse mayores desaguisados en materia de inseguridad, que vemos, parece no tener tope, ni límite.

Y ya dije.