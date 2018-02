Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Catalogan a Guillermo Fragoso Santana, “como el hombre fuego”, esta fama se la ha ganado gracias a que todo lo que toca quema, solo es cuestión de ver el curricular del controvertido político, debido a que los cargos públicos que ha desempeñado han dado mucho en que desear, por citar algo, cuando fungió como ex director de administración, ex coordinador de campaña del ahora alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, ex director del Sistema Municipal DIF, ex presidente del comité municipal del PRI, en todos estos cargos, Fragoso Santana ha salido por cuerdas, nunca ha concluido, los motivos sólo él lo sabe, pero de que en su caminar político ha sido bastante cuestionado su actitud.

Por cierto la semana pasada Guillermo Fragoso, fue designado como director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Ecatepec, ahora solo falta ver que el citado Fragoso Santana no vaya a tratar con la punta del pie, a las familias de escasos recursos que acuden a esta dependencia para gestionar apoyos de la canasta básica entre otro tipos de ayuda que otorgar el gobierno municipal.

Recula la Comisión Municipal de Proceso Internos y declara improcedentes a varios de los aspirantes a una regiduría, toda vez que como lo había expresado la militancia priista de Ecatepec, varios de los que se pre registraron, muchas de estas personas, no contaban con un capital político, es pocas palabras se trataba de advenedizos que solo buscaban un cargo de elección popular para sus intereses personales. ¿Los nombres… No tiene caso, ya que sería un tanto darles mucha importancia. Es de hacer notar, que la decisión que tomó la comisión municipal de proceso internos, causo el beneplácito entre las huestes del tricolor, aunque con un poco de recelo, por los que integraran la planilla a ayuntamiento, le confiaron a este columnista “que de lo malo, lo encontrado es bueno, por lo que ahora a la militancia priista sacar avante la planilla que encabeza Isidro Moreno, toda vez que al ir divididos a este proceso electoral, los únicos beneficiados serían los partidos políticos de oposición, indicaron.

“Un minuto tiene 60 segundos y eso lo que espera el aspirante a una diputación Juan Medina Hernández, que exista la posibilidad de que el PRI rectifique su postura y le dé la oportunidad de participar en los comicios del primero de julio. Huelga decir que el actual cuarto regidor del ayuntamiento de Ecatepec, es un político que gracias al trabajo y esfuerzo que ha demostrado en los diferentes cargos públicos que ha desempeñado, han sido gracias a su carácter humanista que tiene para ayudar a las personas que se acercan para solicitarle una ayuda personal o una gestión para sus comunidades, precisamente a través de estas cualidades Medina Hernández tiene una fuerte presencia política y de respeto tanto en Ecatepec, como en diversos municipios del Estado de México.

Como colofón sería interesante conocer la carrera política de Carlos Rangel Aquino, quien habrá de contender a una diputación, se comenta que al parecer el PRI quiere perder dicho distrito, pues de lo contrario hubiera elegido a un auténtico político que le permita hacer un papel decoroso, quienes conocen de estos menesteres dicen que el que metió las manos para que el revolucionario institucional tomara en cuenta a citado Carlos fue el diputado federal y ex alcalde Pablo Bedolla López, ¡¡¡ qué buena recomendación!!!. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves)