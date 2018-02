Se pasan por “el arco del triunfo” las resoluciones del comité estatal

CHALCO, Méx.- En una entrevista realizada a la aspirante a la candidatura de MORENA en Chalco para la Presidencia Municipal, la Maestra Ma. De La Luz Macías Vázquez, se habló sobre los hechos que se han suscitado en torno a este proceso, mismo que ha tenido resultados atípicos.

Después de poner en contexto sobre los hechos relevantes en la cronología del proceso de selección para la coordinación de organización, la Maestra Macías Vázquez nos dice, “… fue el 21 de octubre (2017) cuando Rosario Rosas declinó en favor mío durante una reunión que se llevó a cabo en la casa de Rosario Rosas con los equipos de las dos precandidatas presentes, posteriormente ella se echó para atrás del acuerdo, que aunque fue de palabra, existen fotos de la reunión y una pequeña grabación…”

Macías Vázquez nos relata que desde el 26 de diciembre en que citaron a las candidatas a la coordinación de organización de MORENA en Chalco y les anuncian los resultados de la encuesta que impusieron a Rosario Rosas Martínez en ese puesto, ella decidió como primer paso aceptar los resultados, pero posteriormente realizó observaciones tras señalarse que la Maestra Macías resultó según esa encuesta con un índice de deshonestidad de 22% y para los otros casos de 2.5% y 3.5% con la Maestra Delfina Gómez como testigo, lo cual le causó tremendo estupor debido al historial de la entrevistada, misma que sólo se ha dedicado a la Academia y nunca había participado en política partidaria, ni el servicio público como funcionaria.

Según la entrevistada, la encuesta presentaba datos atípicos (término utilizado en Estadística) lo cual se da a la tarea de documentar y enviar posteriormente a la comisión de elecciones diez días después, dirigido a la página del comité estatal de MORENA.

A la postre, Ma. De la Luz Macías dirigió una carta a Horacio Duarte el 17 de enero, en la cual denuncia el no haber sido integrada a los trabajos de MORENA por la recién nombrada Rosario Rosas, tal y como fue la indicación del comité estatal, razón por la que buscó a Anais Burgos quien funge como enlace distrital y sólo luego de tres intentos de acercamiento se le recibió, solo para confirmar que la integración de los cuadros de MORENA debía ser, pronunciamiento sin mayores efectos.

Posteriormente en una reunión “un tanto ríspida” con el equipo de Rosario Rosas, se entendió que el equipo de Ma. De la Luz Macías no era “invitado a esa fiesta”, según nos comenta.

Tras conocer el video en que aparece Rosario Rosas en el cual se le señala de posibles actos de corrupción, la Maestra Macías dice “… nunca pensé que llegara (RRM) a ese grado de cosas, estoy de acuerdo en lo que se acusa porque en MORENA los principios de honestidad y no corrupción son fundamentales y hay que respetarlos e impulsarlos… Simplemente digo, eso no se vale porque daña a nuestro partido, a nuestro proyecto de nación y nos daña a todos porque estamos luchando contra todo eso y no se vale… que nuestra compañera esté en este tipo de situaciones son lamentables… yo no inventé nada, pero sí me manifiesto en contra de eso” y sigue, “… tras ver esto yo digo, con permiso, por eso hago la denuncia mía y la ratifico, por actos de corrupción desde su cargo como coordinadora de organización de MORENA en Chalco”, esto en contra de Rosario Rosas Martínez, apuntalando la denuncia ya previamente presentada por el Presidente del Comité Municipal de ese partido en Chalco el pasado 2 de febrero de este año.

Luego de que Rosario Rosas Martínez fue suspendida de sus derechos partidarios y es inhabilitada para participar en el proceso de elección interna y a pesar de ello desacata la indicación de las instancias de MORENA, además de seguir ostentándose como coordinadora de organización pese a la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ-MEX-096/2018), el Presidente del Comité Municipal de ese partido en Chalco, interpuso una nueva denuncia con fecha y folio de recepción 14 de febrero 2108/ 0826 en la que se lee: “… la mencionada (Rosario Rosas Martínez) ha cometido posibles hechos de corrupción en contra de MORENA y al momento no ha acatado la determinación jurisdiccional respectiva, toda vez que se sigue ostentando como Coordinadora de Organización de MORENA en el municipio de Chalco, aseverando que será la próxima candidata en esa demarcación territorial…”, documento en que el denunciante insiste se impongan las medidas cautelares correspondientes.

Finalmente, la Maestra Ma. De la Luz Macías Vázquez expresó su confianza en que las instancias de su partido actúen bajo las normas y principios que rigen a MORENA y pongan orden en Chalco, ello para elegir a la candidata idónea a la Presidencia Municipal de cara al proceso electoral que tendrá verificativo el 1° de julio de este año.