Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

Elecciones ¿Qué sería de las elecciones si no hubiera spots publicitarios? Estos anuncios que siempre acompañan a una campaña electoral, ya sea en audio o video, en radio o televisión en donde los candidatos en un breve lapso de tiempo nos brindan un mensaje acerca de sus pretensiones, aspiraciones, logros, propuestas o simple y sencillamente para comunicar algo que sea de su interés.

La guerra de spots es parte esencial en cualquier campaña política en México y el mundo y después de lo que estoy escuchando por parte de los candidatos me puse a indagar sobre los spots de las elecciones desde el año 2000.

En el año 2000 los candidatos principales fueron Vicente Fox Quesada por el PAN (con aliados que no me interesa nombrar), Francisco Labastida Ochoa por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD (con aliados que tampoco me interesa nombrar). Esto es lo que proponían a grandes rasgos:

Francisco Labastida Ochoa proponía en sus anuncios televisivos, mejorar la calidad de la educación, políticas que fomentaran el respeto a las mujeres, dar la seguridad y tranquilidad que merecía la ciudadanía, dejar atrás la pobreza, mejorar los empleos.

Vicente Fox Quesada proponía despedirse de la violencia, corrupción, pobreza, rezago educativo y del PRI.

Cuauhtémoc Cárdenas proponía simple y sencillamente lograr alcanzar tus sueños. Además de evitar las privatizaciones que se desatarían.

En el año 2006 los candidatos principales fueron por el PAN, Felipe Calderón Hinojosa; por el PRI, Roberto Madrazo Pintado; por el PRD Andrés Manuel López Obrador. Cada partido con su o sus respectivos partidos rémoras. Esto es lo que se comentaba en los spots de esos años:

Felipe Calderón, con sus spots de “pasión por México” prometía empleo, tan fue así que se autoproclamó como el Presidente del empleo, apoyo económico a estudiantes, así como la honradez a la que hacía mención al referirse a sí mismo de tener las manos limpias. Además, proponía aumentar las pensiones de los jubilados.

Roberto Madrazo, prometía en su spot seguridad y acabar con la impunidad, con leyes más justas cambiar al ministerio publico completamente e implementar penas más severas.

Andrés Manuel López Obrador, prometía mejorar la educación construyendo 200 preparatorias y 30 universidades públicas, pensión alimentaria para adultos mayores, bajar el precio de los combustibles como gasolina, luz eléctrica, y gas.

En la elección del 2012 los principales candidatos fueron Enrique Peña Nieto del PRI, Andrés Manuel López Obrador del PRD y Josefina Vázquez Mota del PAN.

Andrés Manuel López decía en sus spots que había una Guerra Sucia en su contra, pero el ganaría; hablando de la honradez, ofrecía el cambio, mejorar al país. Todo esto sin el cómo. También hablaba en ellos de reconciliación.

Enrique Peña. Proponía a través de sus spots No agresión en campaña, cambiar a México, proteger y mejorar el medio ambiente “el que contamina paga”, quitar diputados, hablaba de cada Estado, pero sin propuestas concretas, solo con sueños.

Josefina Vázquez Mota, ofrecía cambio, seguridad, un país diferente.

Al parecer, no importa cuánto tiempo pase ya que en 18 años no importa qué partido sea, ni los candidatos, hoy seguimos teniendo las necesidades de seguridad, empleo, una mejor educación… en fin, ahora los precandidatos hablan más de encuestas y actos de corrupción de los demás o de sus precampañas que de cualquier otra cosa. Claro está que lo bueno, apenas empieza.