Dejaron el paso libre a los vehículos en busca de solución a la huelga

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Tal como habían amenazado el pasado fin de semana, alrededor de 800 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH) tomaron las casetas de la autopista Peñón-Texcoco y dejaron el paso libre a los vehículos en busca de solución a la huelga que este martes cumplirá una semana, con lo cual durante la marcha ocasionaron un enorme caos vial y molestia entre los conductores de cientos de vehículos, en tanto los integrantes del STUACH sigue exigiendo solución a sus demandas laborales.

Alrededor de las 11 de la mañana y después de una asamblea entre los integrantes del STUACH, salieron de la Universidad con dirección a la autopista, ubicada a unos 3 kilómetros, en donde al arribar a este lugar, levantaron las plumas y dejaron el paso libre a cientos de automóviles. Sin embargo, durante la marcha obstaculizaron el paso en la carretera federal Los Reyes-Lechería y la entrada a la autopista, ocasionando con ello un enorme caos vial de varios kilómetros de afectación.

Cabe mencionar que dicha medida “de presión” se debe a que a pesar de que pasan los días no han recibido propuestas concretas para iniciar las negociaciones y acabar con la huelga que afecta a cerca de 10 mil estudiantes de Chapingo y sus 11 centros de investigación ubicados en diversas partes de las República Mexicana.

Entre las demandas que exigen los integrantes del STUACH, están; aumento al salario del 20%; homologación con el salario de otras universidades de la capital del país como la UNAM; aumento en las prestaciones sociales y revisar lo que ellos denuncian flagrantes violaciones al contrato colectivo de trabajo, entre otras, por lo cual al no recibir propuesta alguna e incluso el inicio del dialogo, están tomando estas medidas con el fin de ser escuchados.

Cabe mencionar que cuando los cientos de integrantes del STUACH arribaron a las casetas de dicha autopista, ya se encontraban ahí decenas de integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, quienes encabezados por quien dijo llamarse Mario Mendoza, ya estaban levantando las plumas para dejar el paso libre a los automovilistas, en donde indicaron que su movilización fue; por el enojo al aumento en el peaje de 44 a 47 pesos, apoyo a la huelga de la UACh e inclusive por las demandas en contra de la construcción del aeropuerto y las afectaciones que trae con ello a la ecología, raíces y costumbres de toda la zona.

Cabe mencionar que a pesar de que el Rector, Sergio Barrales Domínguez había señalado en sus redes sociales, que la huelga la podía resolver en tres días, ya va una semana, así como se le sumó la huelga de los trabajadores académicos y a la fecha no hay visos de solución, solamente que los académicos voten por abortar el movimiento de huelga, lo que no sería por alguna negociación sino por la falta de apoyo de los catedráticos a este movimiento, lo cual el resultado se dará hoy lunes por la noche, ya que existe polarización entre los que quieren y no dicha huelga.

