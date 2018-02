Debido a la falta de medidas preventivas se presentan trágicos accidentes; por ello se están recolectando firmas para que sean entregadas a las autoridades correspondientes y sea escuchada su petición

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEPETLAOXTOC, Méx.- En arduo trabajo se encuentra el denominado M-16 que encabeza el activista Juan Miranda Alvarado, para juntar firmas con el fin de entregarlas a la autoridad competente y así rehabilitar el tramo carretero de Texcoco a Calpulalpan, en donde de forma cotidiana, debido a la falta de medidas preventivas se presentan trágicos accidentes en dicho lugar y que han enlutado a cientos de familias de la zona a través de los años.

Con más de mil 500 firmas al momento, el M-16 continua la recolección de rúbricas apoyada por decenas de militantes y simpatizantes de este grupo que en las diversas comunidades afectadas de este municipio que están cerca de esta carretera buscan el apoyo a través de su firma, en donde en breve dicha solicitud se entregue a las autoridades competentes y así se resuelva este problema de dicha vialidad y su enorme peligrosidad.

Miranda Alvarado aseveró que especialmente en el tramo de la comunidad de Santa Inés sobre la carretera Texcoco Calpulalpan, es donde se presenta este problema de forma más grave ya que allí se presentan los accidentes y a pesar de que las autoridades municipales y de los otros niveles de gobierno lo saben perfectamente, a través de los años no se ha hecho nada.

Por ello, indicó que ya están en busca de algún aspirante a la silla presidencial del municipio para que enarbole esta iniciativa de protección a la población en dicha carretera, “haber quien firma esta petición” que irá a dar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que no es posible –dijo-, vivir con esa zozobra y ese peligro latente de tener más y más accidentes.

Finalmente, Juan Miranda señaló que a pesar de que en esta ocasión el M-16 no tiene propuesta para la planilla municipal por el PRD, dijo que a la fecha no tiene previsto ni él, ni el M-16 renunciar a ese partido político, sino más bien buscar a algún candidato que tenga en su plataforma política cosas verdaderamente importantes para apoyar a la población y que sí las haga de forma efectiva y no solo en el discurso, eso sí afirmó, no vamos a apoyar la reelección en el municipio, como se pretende realizar en Tepetlaoxtoc, debido al cacicazgo que ejerce actualmente Salomé Sánchez a través del edil con licencia y ahora aspirante a la alcaldía de Tepetlaoxtoc, Rolando Trujano Sánchez.

