En exclusiva entrevista con el Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Maestro Pedro Zamudio Godínez concedida a los micrófonos del noticiero de Adelante en la Noticia conducido por el Lic. José Carlos O´Farrill Hernández.

PREGUNTA. – ¿Cómo está el instituto de cara a esta próxima elección 2018 en el Estado de México?

RESPUESTA. – Gracias a ti por esta oportunidad de dirigirme a tu público y lectores, es grato para mi poderte informar que el IEEM está listo para la próxima jornada electoral del 1 de julio están instalados 170 órganos llamados juntas distritales, juntas municipales, repartidos en todo el territorio estatal preparando la próxima jornada de julio.

PREGUNTA. – ¿Con cuánto quedó el padrón electoral para este año? ¿Aumentó y en cuánto?

RESPUESTA. – El padrón electoral en este año aumento, para esta elección seremos más de 11 millones y medio de mexiquenses en la lista nominal, es una condición significativa, el Estado de México tiene un crecimiento anual permanente en su padrón electoral somos una entidad que catalogan los expertos como entidad a tractora, entre los que nacen aquí y los que llegan al Estado de México, siempre es a la alza y eso también implique que haya un aumento en sus distritos electorales vale la pena comentar que hasta el año 2015 en el estado se elegían a 40 diputados Federales y en este 2018 se elegirán a 41, esto es una muestra de ese crecimiento poblacional en el padrón electoral.

PREGUNTA. – Obviamente al tener un incremento en la lista nominal también hay un incremento en el presupuesto de los partidos políticos ¿nos podría decir cómo quedaría este incremento?

RESPUESTA.- Si el presupuesto para este 2018 fue aprobado por la cámara de diputados en Diciembre del año pasado y hace unas semanas el Instituto Electoral del Estado de México realizo ya la distribución del presupuesto y tiene dos criterios fundamentales el primero es de manera igualitaria el 30% se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos y el 70% se distribuye en función de su votación en la elección de diputados que en nuestro caso fue en la elección de dos mil quince que hubo una controversia respecto a casos de partidos que no alcanzaron su cuota y por lo tanto no tenían derecho a parte de este presupuesto y esta decisión fueron impugnadas ante el tribunal superior electoral que determino que era necesario repartir los recursos para que pudieran tener una competitividad en beneficio de los ciudadanos.

PREGUNTA. – Estamos estrenando partido político en el Estado de México, este partido Vía Radical ¿ese partido no entra en este 70%?

RESPUESTA. – Vía Radical por ser su primera elección, aunque ya existía desde el año pasado, pero decidieron no participar, en esta primera experiencia tendrá solamente un porcentaje del 2% por esta condición de partido nuevo no se les puede dar más.

PREGUNTA. – ¿Es la misma condición para los independientes?

RESPUESTA. – Así es, en el caso de los candidatos independientes que eventualmente se registren ante el consejo general del instituto para contender al cargo de diputados o presidentes municipales se designó una cantidad de un poco más de 2 millones de pesos para repartirse entre todos los independientes, es decir, si se presentan dos se reparte entre dos si se presentan 10 los dos millones entre los 10.

PREGUNTA. – Los partidos son los que ponen las reglas y el INE o el IEEM son los encargados de hacer cumplir estas reglas y en el caso de la aparición en medios de comunicación es algo que se han dedicado mucho a fiscalizar ¿Cómo viene este rubro para esta elección, ahí cambios?

RESPUESTA. – Nosotros coadyuvamos como Instituto Electoral del Estado de México y se fiscalizan todos los gastos, es importante en nuestro país el asunto del dinero en la política, esto porque es importante el asunto de equidad en la contienda y por eso se vigila esto en el proceso electoral, de igual manera los amigos que tienen los partidos y los candidatos son vigilados permanentemente por el instituto.

PRGUNTA. – En la elección anterior los partidos incurrieron en faltas a la ley de topes de campaña hubo sanciones ¿Qué paso, como estuvo la regulación por parte del Instituto en este aspecto?

RESPUESTA.- Nuestro modelo se ha ido afinando y si me permiten decirlo es un ejemplo a nivel internacional, es un modelo que da certeza de cuanto y de donde se obtienen los recursos, así como en que gastan los partidos políticos, en la elección anterior hubo sanciones pero no por rebase de topes si no por inadecuados reportes de fiscalización, lo cual no es para satanizar a los partidos políticos sino más bien para reconocer la efectividad del Instituto y que todos tengamos la tranquilidad de que los recursos se están vigilando con mucho cuidado.

PREGUNTA. – El año pasado la sociedad alzo la voz con un reclamo solicitando que se le retire el financiamiento público a los partidos políticos ¿Cuál es su opinión al respecto?

RESPUESTA. – En lo personal considero que el modelo que tenemos es el adecuado, es el que ha venido funcionando y sirviendo. Hay otros tres modelos electorales en donde la política no se financia con dinero público si no desde lo privado pero esto también tiene sus propias implicaciones, como ejemplo señalaríamos el caso de Estados Unidos, es ese país no se destina dinero público para los partidos y sus campañas solamente los privados pueden auspiciar a los políticos y en el pecado llevan la penitencia por que los políticos suelen responder no a la ciudadanía si no a sus patrocinadores. Por eso creo que el modelo que tenemos aquí en nuestro país es mejor y por supuesto se puede pensar que tal vez podrían estos recursos ser mejor utilizados, pero considero que nuestro modelo con dinero público es algo que permite de igual manera eventualmente vigilar a los políticos.

PREGUNTA. – Algo que me llamo mucho la atención en la elección del año pasado fue que en el portal del IEEM se veía un resultado en internet y posteriormente se da uno diferente en el reporte oficial ¿algo va a cambiar al respecto en esta situación ahora en la elección para elegir diputados, alcaldes y presidente de la república?

RESPUESTA.- Es importante señalar José Carlos que las encuestas de salida son organizadas por empresas que actúan en protocolos científicos y validados estadísticamente pero no son los resultados oficiales, los resultados que anunciamos en la elección del Estado de México en 2017 del domingo 4 de junio fueron coincidentes con los resultados del PREV, resultados que terminaron alimentándose con resultados de hasta el día siguiente de la elección de todas las actas que se lograron capturar y ya con los recuentos específicos es como coincidieron los resultados es importante que la institución señale información aunque esta sea de carácter preliminar peor es importante no confundirla con las encuestas que las propias empresas pueden y de hecho realizan. En el caso en particular de la elección de este 2018 no habrá un conteo rápido porque este solo se hace con la elección de gobernador y nosotros ya la tuvimos.

PREGUNTA.- El año pasado se tuvo la experiencia de los candidatos independientes en donde hubo un caso en particular que a este independiente se le da su registro y posteriormente se le retira por que se detectar irregularidades en su documentación de registro y se tuvo que imprimir de nueva cuenta las boletas electorales para quitar esta opción de voto ¿Se aprendió algo de esta experiencia?

RESPUESTA. – Hubo muchos aprendizajes el más importante señalare que es la aplicación que el INE y el IEEM estamos utilizando para recaudar el apoyo ciudadano. El problema del año pasado, aunque nuestra ley prevé mecanismos para la verificación de los apoyos ciudadanos el tribunal electoral con algunas determinaciones fue eliminando la posibilidad real y practica para que este instituto pudiera realizar la verificación ahora con la aplicación del INE solamente se están validando como apoyos validos los que son con una credencial original y además que cuentan con la firma del ciudadano que lo está apoyando. Cabe destacar que en el caso del Estado de México los aspirantes a candidato independiente para ayuntamiento hay 18 casos en donde la cantidad de firmas y credenciales necesarias fue rebasada por lo que la aplicación demostró su eficacia. La experiencia del año pasado en el Estado de México abono a esta solución que está demostrando eficacia.

PREGUNTA. – Para todos aquellos que ya están anunciando un fraude electoral o un robo en la elección ¿Qué mensaje les puede dar?

RESPUESTA. – Si tienen cualquier duda o detectan cualquier anomalía la reporten a las autoridades nosotros podemos hacer ese reporte, pero si se detecta algún delito es la fiscalía la encargada de dar seguimiento a ese tipo de delitos o irregularidades nosotros estamos en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) tanto la federal como la estatal, para poder ejercer el voto en libertad y en secreto. El que tenga una duda legitima lo que debe hacer es acercarse preguntarnos y exigirnos y siempre obtendrán una respuesta de este Instituto formal y concreta.

PREGUNTA. – ¿Algo nuevo que se les prohíba hacer a candidatos o precandidatos en esta elección?

RESPUESTA.- prohibición como tal no pero lo que si hay es una condición especial las precampañas terminaron el 11 de febrero la elección de candidatos será en el mes de abril hay un espacio de mes y medio para que los propios partidos resuelvan las diferencias internas y las campañas empezaran prácticamente en el mes de mayo es un periodo largo en donde ya podemos tener identificados a quienes van a contender pero no podrán hacer campaña política, entendiendo esta como la invitación al voto a favor o en contra de cualquier candidato, peor no implica que los políticos se queden encerrados en un cuarto obvio que la vida política continua para los precandidatos y sus partidos y tendrán promocionales en radio y televisión pero será esta propaganda genérica.

PREGUNTA.- ¿Cuántas personas se requerirán para montar esta elección?

RESPUESTA.- Por el tamaño y la complejidad de esta elección estamos hablando de miles de personas le decía tenemos oficinas funcionando en 170 lugares en los 125 municipios en los 45 distritos en cada uno de ellos hay 3 vocales se está sumando personal de apoyo y en el último mes se contrataran a más de 5 mil personas que ayudaran para todo este proceso electoral en la misma jornada del 1 de julio, estamos hablando de un ejército de personas que estarán realizando todas las funciones necesarias para la próxima jornada electoral.

PREGUNTA. – Bien Maestro Pedro Zamudio ¿algo más que le quiera decir a nuestro auditorio?

RESPUESTA.- Agradecerle a usted todas las atenciones que tiene con el instituto y decirle a la ciudadanía que estén muy atentos de lo que esté pasando en esta elección y nos exijan y lo mejor que podemos hacer en esta elección es ejercer un voto informado y razonado.

Gracias Maestro Pedro Zamudio Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México.

