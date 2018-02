Por: SAUL HERNANDEZ

SIN DUDA hoy la sociedad stá casi obligada a ser más acuiciosa en la forma en que habrá de elegir a sus próximos candidatos a cargos de elección popular, y ello se debe a que si a final de cuentas genera un estado de hartazgo, entonces tenemos que se ha equivocado constantemente en su estado de fe, es decir, de manera ideológica podemos decir que no se resolverán los problemas.

Hy se requiere de personas con capacidad, calidad y probidad, quizá está última en cuestión, debido a que diversos de ellos no han manejado las riendas públicas, se han beneficiado de las mismas, pero no han estado al frente de tales yes ahí donde puede hacerse la diferencia.

Lo peor de todo es que los Partidos Políticos al parecer le siguen sólo apostando a la simpatía que puede generar tal o cual personas y no solamente el que demuestre eficacia y efectividad a la hora de intentar hacer un bien general.

De igual manera, hay quienes ya han ostentado un cargo, y hay quienes han hecho excelentes papeles en los mismos y que quizá merezcan esa magia de la repetición, sin embargo podemos decir que son los menos, pero los hay.

Ahora bien, en estos momentos tenemos el retraso de los recursos a municipios, en el caso de la entidad, algunos grupos y sectores empiezan a manifestar su molestia ante esa situación, pero también diremos que hay un vacío enorme entre la ejecución de gobierno con la capacidad de motivar a la sociedad a participar en los grande retos de solucionar los problemas que les aquejan.

Esto último tiene mucho que decir, con el asunto de los recursos, porque si bien por un momento hay retaso de acciones y obras, también es cierto que la participación ciudadana hoy es clave para poder reducir los espacios de marginación que sufren muchos sectores sociales.

Es decir, la exigencia de la sociedad debe ser mayor y si bien las actuales autoridades generaron sus agendas de acuerdo a sus necesidades, la sociedad con su participación directa debe entonces ya tomar riendas en el sentido del cómo quiere que se hagan las cosas, pero sólo se logrará participando, si quieren seguir bajo la condición de que sea alguna persona, algún partido, el que tenga esa responsabilidad, las cosas seguirán iguales o peor.

Es por ello que podemos señalar que si bien no hay excelentes candidatos, que deberían de existir, si podemos apostar a que se elijan a los menos peores, no al más débil, tampoco al más feo o guapo o a la más bella y buen -físicamente hablando-, al más tonto o al más inteligente, sino al que sea capaz de poder tener esa oportunidad de brindar a la sociedad a ser partícipe de solucionar los problemas para poder reducir en algo los rezagos y atrasos que existen en los colonias, pueblos, barrios y comunidades de los municipios.

De no hacerlo como sociedad, seguiremos hundidos y quejándonos de todo y de todos.

Y ya dije.