Por: SAUL HERNANDEZ

EL DISCURSOS que escucharemos de los próximos candidatos serán claves para poder determinar si tienen el poder de convencer a los ciudadanos de elegirlos en sus opciones para la jornada electoral venidera.

Son entonces diversos los factores que habrán de estar en juego para poder generar estados de empatía con el respetable y, en primera instancia, poder captar la atención de la población, que será necesaria para lograr el segundo aspecto de que pongan atención a las propuestas o bien a los señalamientos que se hagan en el ejercicio que pretenden tener si es que logran levantarse con el triunfo electoral.

Vital de igual forma será el trabajo antes desarrollado y el contacto que pudieran haber tenido con la población, cualquiera que éste fuera, por lo tanto y con el despliegue de lo que hagan en estrategia para poder llegar a más personas, pero sobre todo convencerlas de que ellos son la mejor opción será de gran interés.

Ahora bien, punto y aparte será el ánimo de entrada que hagan los candidatos, ya que de antemano sabemos que muchos grupos de todos los partidos políticos, no están muy conformes con los candidatos que promovieron sus partidos, por lo tanto, quizá algunos de ellos no se vayan de dichos institutos políticos, pero sí puedan elegir otras opciones, que es muy diferente; además, también será diferencia si trabajan para otros candidatos que no sean los de su partido, así que hay todavía mucha turbulencia dentro de los partidos y de los grupos por definirse.

Enfatizamos en el asunto del discurso, porque será en dicho rubro donde veremos la capacidad y conocimiento que tengan sobre la problemática real que se viven en comunidades en términos generales.

Sabemos que no serán todólogos, pero también hay que observar cuáles serán los temas que más se apliquen o que más conozcan, pero también trataremos de observar las estrategias del cómo es que harán las cosas, porque no sólo se trata de decir “qué harán”, sino el “cómo lo harán”, que será lo que a final de cuentas es importante para la población.

Serán entonces diversos los factores a tomar en cuenta, algunos de ellos serán los que más impacten a la sociedad, dependiendo de lo que en realidad pretenda obtener de los mismos. Tiempo al tiempo.

Y ya dije.