Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Los mexicanos apenas acabábamos de pasar los sismos del 7 y 19 de septiembre, cuando nuevamente el pasado viernes se registra otro temblor con magnitud de 7.2 a 8 kilómetros Noreste de Pinotepa Nacional, proveniente de Oaxaca y que se dejó sentir a las 17:39:39. Muchos se preguntan que es ¿lo que está pasando?, castigo divino por lo mal que nos hemos portado, el caso es que los mexicanos hemos entrado a una etapa de miedo, toda vez que los sismos no se pueden predecir, aun y con toda la tecnología que existe en el mundo, de ahí que como dice un experto en la materia nos tendremos que acostumbrar a vivir en zozobra.

Seria por demás prudente que el gobierno municipal de Ecatepec, informe los motivos por el cual sin previo aviso la Casa de Gobierno varias de sus oficinas dejaron de prestar servicio. Esta situación ha creado cierta inconformidad entre las personas acudían a realizar como es el caso de los Adultos Mayores, así como las madres-jefas de familia, además de los jóvenes que acudían a la junta de reclutamiento municipal, entre otras que cambiaron de sede a otras partes del municipio. A decir de los inconformes el problema estriba en que ahora tendrán que desembolsar dinero para poder trasladarse a las nuevas oficinas, “imagínese agregaron, apenas contamos con recursos para medio vivir, dado a que muchos de nosotros precisamente solicitamos apoyos al gobierno para irla pasando, pero ni modo nos tendremos que acostumbrar a esta nueva modalidad que está aplicando, tanto el gobierno estatal, federal y municipal y que en mucho afecta a nuestra economía familiar. Cabe señalar que hasta el momento las autoridades locales no han informado los motivos por el cual cambio de sede donde se otorgan estos programas sociales.

Ya que estamos con la zozobra de algunos, vecinos de Ecatepec, a través de correo, nos informan que donde ya se prendieron los focos rojos, es en el distrito 17, toda vez que el precandidato a una diputación, Carlos Rangel Aquino, es un joven que la mayoría desconoce su trayectoria política, a ciencia cierta nadie sabe que méritos tuvo para ser postulado por el PRI a un cargo de elección popular, dado a que en el camino quedaron muchos aspirantes que bien podrían hacer un papel decoroso que les pudiese permitir garantizar el triunfo, confiaron a este columnista habitantes de dicho municipio.

Ya que estamos en cosas de política, el que está en el Ojo del Huracán”, es el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ecatepec, Raúl Otero, esto luego de que presuntamente buscaría la presidencia municipal de este municipio, abanderado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), es decir a través de otro partido político y no por el PRI que es el que gobierna y que es quien le paga su salario y que lo saco del sótano donde se encontraba luego de haber fungido como ex tesorero municipal en la administración del PRD, que por cierto ex alcalde José Luis Gutiérrez Cureño, lo corrió antes de que terminara su gestión. Sin embargo ahora el citado Raúl Otero vuelve a morder la mano y supuestamente declara sus aspiraciones de ocupar la silla municipal, bajo el manto protector de Morena. Lo más extraño es que a pesar de dichos rumores Raúl Otero sigue despachando como titular de Desarrollo Económico. ¿Será que el alcalde Indalecio Ríos Velázquez, no sabe lo que pasa al interior de su gobierno o de plano le importa poco lo que pase, dado a que solo le falta un año para entregar la estafeta. Y prefiere nadar de muertito, y que la militancia priista y los ecatepequenses digan lo que quieran. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).