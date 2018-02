Por: SAUL HERNANDEZ

VAYA CON lo que vemos casi todos los días en los medios televisivos, donde al parecer hay consigna de darse con la cubeta y darnos a enterar, de forma poco efectiva de algunas cosas, como el caso de Rosario Robles sobre el desvío de recursos de la SEDESOL y SEDATU, organismos cuando ella estaba frente a los mismos y antes el de Ricardo Anaya con respecto al mentado lavado de dinero..

Y por si fuera poco, un abogado defensor, comparando al líder exiliado de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá, con el defensor de los derechos humanos, Nelson Mandela, de verdad que este tipo no sólo la regó, sino que la esparció por todos lados, ya que hasta los mismos de MORENA rechazan tal posición de apoyo de AMLO para que dicho sujeto alcance una curul senatorial plurinominal.

La razones no las sabemos del porqué tanto apoyo de AMLO, lo único que queda pensar es que está también allegándose de sujetos que de poco y de nada le servirán, porque de alguna manera u otra han estado en el ojo del huracán los mencionados protegidos del Peje, dejando en claro que los ideales y la identidad están de lado y es tan criticable como el tratar de unir el agua y el aceite, como le pasa al PAN y al PRD, junto con Movimiento Ciudadano.

Así pues, podemos entender que hay más que la intención de servir a la población o bien de coadyuvar para que la sociedad adquiera otros estadios de transformación y otras oportunidades más sanas de desarrollo y progreso.

Es claro, a todas luces que es la lucha por el poder y sólo por el poder, no hay otra virtud, ni otro objetivo, la verdad es triste darse cuenta que no hay otro punto en donde la sociedad pueda encontrar una empatía para que las cosas funcionen.

En estos días, de intercampaña, donde supuestamente se puede decir casi de todo, menos promover el voto, veremos estas cosas y más, de antemano podríamos decir que más que una intercampaña, es el tiempo de las campañas negras, de saber lo más peor de cada candidato y de sus equipos de trabajo, al parecer esa es la consigna.

Por tal motivo, seguramente no escucharemos propuestas, ni tampoco ideas al respecto de lo que el país requiere y necesita para poder impulsarlo en sus diversos rubros, no, esa no es la consigna.

Lo peor del caso es que quedan poco más de dos meses donde seguiremos escuchando la podredumbre en la que estamos metidos, y también del tipo y nula calidad que tenemos de la política y sus actores.

Así que estimado lector, podemos ir apostando, nuevamente, a lo menos peor.

Y ya dije.