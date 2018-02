La actividad de los esgrimistas mexicanos continuará este fin de semana con la participación del sablista Gibrán Zea en el Torneo Wolodyjowski en Varsovia, Polonia, además de los floretistas Nataly Michel y Diego Marroquín en el Satélite de Barcelona, España.

Zea tomará parte en el evento polaco donde participarán más de 200 deportistas como los primeros lugares del ranking internacional, que son los coreanos Bongil Gu (1), Sanguk Oh (4) y Junghwan Kim (7).

Así como los húngaros Aron Szilagyl (2) y Andras Szatmari (5), el italiano Luca Curatoli (3), el estadounidense Eli Dershwitz (6), el francés Vincent Anstett (8) y el alemán Max Hartung (9).

Otros de los rivales serán el argentino Pietro José Di Martino, el austriaco Max Reimer, el belga Ame de Ridder, el bielorruso Anton Davydzenka, el brasileño Henrique Garrigos, el canadiense Fares Arfa y el chileno Ricardo Álvarez, entre otros.

Mientras que, en la justa española, Nataly Michel, esgrimista olímpica en Río de Janeiro 2016, tendrá como contrincantes a la argentina Agustina Macri, la brasileña Ana Beatriz Bulcao, la colombiana Saska Loretta Van Erven, la checa Paloma Almodovar, la finlandesa Ruusa Degerman y la francesa Alice Vidal.

En la rama varonil, Diego tomará parte en el evento ante más de 100 esgrimistas como el colombiano Santiago Pachón, el croata Petar Files, el danés Julius Sorensen, el ecuatoriano Carlos Andrés Ledezma, el egipcio Alaaeldin Abouelkassem, el español Yann Calvo y el inglés Kola Abidogun, por citar algunos.

Ávila al Panamericano y al Mundial de IBSA.

El campeón de Juegos Paralímpicos Río 2016, Eduardo Ávila, tendrá dos retos internacionales este año, en los que buscará revalidar su liderazgo en el judo mundial, el Campeonato Panamericano de IBSA, que se realizará en mayo, en Calgary, Canadá y el Mundial de IBSA que será en noviembre, en Portugal.

El medallista de oro de los Juegos Parapanamericanos, Río 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015, iniciará sus competencias del año, en el Campeonato Nacional de Judo Tomoyoshi Yamaguchi 2018, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, del 22 al 25 de febrero.

“Regresé el 8 de enero a la concentración en Villas Tlalpan CONADE, con la selección nacional de judo convencional, los entrenamientos con los profesores Alfonso Cárdenas y Manolo Poulot son muy duros, fuertes, pero vamos bien”, compartió Ávila Sánchez.

El judoca categoría menos 81 Kg señaló que, previo a su cita en Canadá, es probable que realice un campamento de preparación en Estados Unidos, a finales de marzo o principios de abril.

En Calgary enfrentará a algunos de los rivales más fuertes, rumbo a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, además en este certamen tendrá una revisión de su clasificación visual.

Su segundo evento de preparación será la Copa Mundial de Judo IBSA en Dubái, que otorgará puntos para clasificar al Campeonato Mundial y pases a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Posteriormente se planea un campamento, probablemente en Alemania, previo a su participación en el Mundial de Portugal, que contará como parte del proceso de clasificación a los próximos Juegos Paralímpicos.

Sobre sus intenciones de revalidar su corona paralímpica, Eduardo Ávila destacó: “Falta mucho para Tokio 2020, quiero mis metas a corto plazo, primero el Nacional, después el Panamericano, el Mundial y de acuerdo con mis resultados voy a definir, me gustan más las metas reales, para alcanzar algo grande, me gusta poner metas a corto plazo, metas reales y cuantificables, que me lleven a cumplir una meta mayor”.

“Afortunadamente estoy en plenitud de mis facultades, con salud, bien físicamente, emocionalmente, muy cansado por los entrenamientos, pero me siento muy bien”, concluyó el ganador del Premio Nacional de Deportes 2014.

