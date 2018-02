La basquetbolista Sofía Payán, integrante de la Academia CONADE Femenil, fue convocada para formar parte de la pre selección mayor, que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

La joven de tan sólo 17 años, fue seleccionada por primera vez a la categoría mayor por su talento y potencial, y buscará asegurar su lugar para competir en la justa centroamericana que se realizará del 20 al 24 de julio, para esta disciplina.

“Me siento muy contenta, aunque también estoy nerviosa porque es un gran reto para mí el estar con basquetbolistas más grandes que yo, sé que será difícil más no imposible”, comentó.

Para Sofía, el formar parte de la primera generación de la Academia CONADE femenil, representa un antes y un después en su corta pero exitosa carrera deportiva, habiendo ingresado al CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento) en agosto del 2017.

“El estar en el CNAR me ha ayudado mucho, no sólo en la parte deportiva, sino también física y mentalmente he tenido un gran cambio. Cuando estaba en mi casa sólo entrenaba con mi escuela, ahora me dedico a estudiar, entrenar y descansar”, expresó.

Recientemente, la deportista chihuahuense fue también convocada a la pre selección U18, rumbo al FIBA Américas, teniendo destacada participación.

Asimismo, en la Liga Premier Metropolitana, la basquetbolista juvenil se ubica como líder en promedio de anotaciones, con un porcentaje de 18.8 unidades por partido, consiguiendo 75 puntos en 4 duelos.

Las basquetbolistas pre seleccionadas formarán parte de una concentración que tendrá lugar en el Estado de México, del 18 al 20 de marzo.

Van a Mérida Para de ahí ir a Barranquilla.

El equipo nacional de Pentatlón Moderno (cuatro hombres y cuatro mujeres, tres titulares y un suplente) que tomará parte en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, surgirá del torneo selectivo de primera fuerza que tendrá lugar el próximo 2, 3 y 4 de marzo, en Mérida, Yucatán.

A dicho evento, se presentarán los 16 mejores pentatletas de cada rama, varonil y femenil del ranking nacional, entre ellos: Tamara Vega, Álvaro Sandoval, Mayan Oliver, Manuel Padilla e Idulio Carrillo, en términos generales, todos los que han estado participando y ganando puntos en eventos nacionales.

Una vez, con los tres hombres y tres mujeres más uno de reserva por cada rama, se determinará el programa de preparación de cara a la juste deportiva regional.

“Ya sea que se junten todos o se dividan en dos grupos, así como las sedes de dichas concentraciones, ya sea en provincia o en la Ciudad de México, debido a que muchos de los atletas viven al interior y otros en la capital mexicana, con base en ello, se determinará la mejor estrategia de preparación”, informó el profesor Héctor Bedolla, entrenador nacional.

Mencionó que existen tres competencias que podrían ser programadas para complementar la preparación de los pentatletas, tales como las Copas del Mundo a celebrarse en El Cairo, Egipto del 30 de marzo, la Copa del Mundo de Kecskemet, Hungría del 3 al 7 de mayo y la de Drzonkow, Polonia del 19 al 20 del mismo mes.

Posteriormente, se realizaría un campamento para mantener en forma al grupo que bien podría ser en Mérida o la Ciudad de México, y traer atletas para que los ayuden en los entrenamientos.

Finalmente, el medallista olímpico de bronce en Río de Janeiro 2016, Ismael Hernández, no asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, debido a que encuentra realizando sus estudios en Estados Unidos.

