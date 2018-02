Pese a que los salarios no son los más idóneos, el INEGI señala que la población económicamente activa, inicia a partir de los 15 años

Por: JOSE HERNAN

ZONA ORIENTE, Méx.- Uno de los principales objetivos de la sociedad es la de encontrar un empleo y que éste sea bien remunerado para que alcance a cubrir sus necesidades y, pese a que el poder adquisitivo de nuestra moneda no es el más idónea, el INEGI reporta que ha repuntado de manera mínima el empleo en el país.

El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para enero de 2018:

La Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.4% de la PEA a nivel nacional, mismo porcentaje que el del mes precedente. En su comparación anual, la TD disminuyó en enero de 2018 frente a la de igual mes de 2017 (3.4% vs 3.5%), con datos ajustados por estacionalidad.

La Tasa de Subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda) representó el 6.8 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue inferior a la del mismo mes de 2017 que cerró en 7.2 por ciento.

La Tasa de Informalidad Laboral 1 (proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) fue de 56.6% en enero de 2018, porcentaje menor al reportado en diciembre pasado, y menor en (-)0.6 puntos respecto al de enero de 2017.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (que se refiere a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa), representó el 27.5% en el primer mes del año en curso, cifra mayor a la observada en el mes precedente cuando cerró en 26.6% y registró un aumento de 0.7 puntos frente a la de igual mes del año pasado.

En enero de 2018, el 59.4% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación). Esta tasa es superior a la obtenida en el mes inmediato anterior que se ubicó en 59.2%, también con cifras desestacionalizadas.

INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

CIFRAS OPORTUNAS DURANTE ENERO DE 2018

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el INEGI en todo el país, a continuación se muestran los resultados preliminares más relevantes sobre la ocupación y el empleo para el primer mes de este año.

Composición de la población de 15 años y más

En el esquema de la ENOE se considera a la población en edad de trabajar como aquella de quince años en adelante.

Bajo este esquema, los datos preliminares indican que 59.4% de la población de 15 años y más es económicamente activa (está ocupada o busca estarlo); dicha proporción fue superior en 0.3 puntos porcentuales en enero de 2018 respecto a la de diciembre pasado, según cifras desestacionalizadas. El resto se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades (población no económicamente activa).

Indicadores de la población desocupada

A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) se ubicó en 3.4% de la PEA en el primer mes de 2018, misma tasa que la reportada en el mes previo, con series ajustadas por estacionalidad.

Por sexo, la TD en los hombres se estableció en 3.3% en enero pasado, tasa inferior a la de 3.4% de un mes antes; en las mujeres, también de 3.3% fue similar a la de diciembre de 2017.

En particular, al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país , en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación en este ámbito significó 4.1% de la PEA en el primer mes de 2018, dato superior al del mes inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Tasas relacionadas con la informalidad

La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), se refiere a la suma, sin duplicar, de los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye -además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Esta tasa se ubicó en 56.6% de la población ocupada en el primer mes del año en curso, porcentaje inferior al de 56.8% de diciembre pasado, con datos desestacionalizados.

Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (TOSI1) considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación. Dicha tasa representó 27.5% de la población ocupada en enero de 2018, cifra mayor a la de 26.6% del mes que le precede, con series desestacionalizadas.

Características de la población ocupada

La población ocupada alcanzó 96.6% de la PEA durante enero de este año. Del total de ocupados, el 68.8% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, 21.6% trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, 4.8% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, y finalmente un 4.7% son patrones o empleadores.

En el ámbito urbano de alta densidad de población, conformado por 32 ciudades de más de 100 mil habitantes, el trabajo subordinado y remunerado representó 74.7% de la ocupación total, es decir 5.9 puntos porcentuales más que a nivel nacional.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentró 42.5% del total, en el comercio 18.4%, en la industria manufacturera 16.8%, en las actividades agropecuarias 12.9%, en la construcción 8%, en “otras actividades económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 0.8% y el restante 0.6% no especificó su actividad.

Indicadores de la población desocupada

A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 3.4% de la PEA en el primer mes del año en curso, porcentaje menor al registrado en el mismo mes de 2017, cuando se ubicó en 3.6%

En el mes que se reporta, un 21.3% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 78.6 por ciento. Las cifras para la situación de subocupación fueron de 36.2% y de 63.8%, respectivamente.

Tasa de desocupación por entidad federativa

Con objeto de incrementar el acervo de información estadística sobre las entidades federativas, el INEGI difunde cifras mensuales de la desocupación a nivel estatal , mismas que mostraron los siguientes comportamientos:

Tasas complementarias

Con el fin de proporcionar a los usuarios mayores elementos que apoyen el análisis de las características del mercado laboral de nuestro país, el INEGI genera mensualmente un conjunto de indicadores complementarios sobre la calidad de inserción en el mercado laboral, tomando en cuenta distintos aspectos que van más allá de las mediciones tradicionales y que recogen la heterogeneidad de circunstancias que se presentan específicamente en México. Es importante subrayar que el resultado de estas tasas no es sumable a lo que se desprende de otras, ya que un mismo grupo o segmento poblacional puede estar presente en más de una de ellas y porque no todos los porcentajes que a continuación se mencionan quedan referidos al mismo denominador.

La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación considera a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana, no importando si estos ocupados con menos de 15 horas que se añaden se hayan comportado o no como buscadores de empleo. Ésta se ubicó en 9.1% respecto a la PEA durante enero de 2018, tasa superior a la de 8.9% reportada en igual mes La Tasa de Presión General incluye además de los desocupados, a los ocupados que buscan empleo, por lo que da una medida global de la competencia por plazas de trabajo conformada no sólo por los que quieren trabajar sino por los que teniendo un empleo quieren cambiarlo o también los que buscan otro más para tener un segundo trabajo. Ésta se situó en 6.9% de la PEA en el primer mes de este año, reflejando una disminución respecto a la de 7% de enero de 2017.

La Tasa de Trabajo Asalariado representa a la población que percibe de la unidad económica para la que trabaja un sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas. La tasa fue de 64.5% de la población ocupada en enero del presente año, misma tasa que la de igual mes de un año antes.

Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación. Éste es un indicador de condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos y resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país. Incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. El indicador se calcula como porcentaje de la población ocupada. La tasa se ubicó en 15.1%, cifra superior a la de 14.7% registrada en enero del año pasado

ZONA ORIENTE, Méx.- LAS FERIAS de empleo se han convertido en escaparates para empleadores y buscadores de empleos.

ZONA ORIENTE, Méx.- LAS MUJERES también día con día se suman a la base de trabajadores.