Por: JOSE CARLOS O’FARRILL HERNANDEZ

TLALNEPANTLA, Méx.- Hoy con el tema electoral, tenemos la visita del precandidato, Luis Manuel Origuela Marquez, precandidato a la alcaldía de Tlalnepantla de Baz, municipio importante y emblemático del estado de México.

Entre otros cargos fue Secretario del Ayuntamiento, director general de Desarrollo Social, Quinto regidor, Secretario General del Comercio, Coordinador y Consejero político, delegado estatal del tricolor; además licenciado en Derecho por la UNAM, en Administración Pública por la Universidad del Valle de México; Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y Maestría de Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

LMOM.- Gracias por la invitación a esta entrevista y bueno nos damos tiempo para poder seguir preparándonos, cosa que estamos haciendo.

JCO.- Bien… Nos interesa conocer a los precandidatos y primero: qué originó que entraras en la política, y en particular en el PRI.

LMOM.- Bien, pues te diré que siempre tuve la intención de estar en la política, y me recuerdo de niño y de joven que me decían que ese sería mi camino; de antemano la mayoría de mies estudias van encaminados a ello y te diré que desde los 18 años decidí entrar al PRI, me identifique con este ahora y siempre mi partido.

Empecé a través del Frente Juvenil Revolucionario y he ido escalonando, al grado de estar al frente del Comité municipal, he realizado todas las actividades de base y eso ahora me da el conocimiento de lo que ahora se tiene y la población siente.

JCO.- En 2005, estaba Acción Nacional en el Poder, qué pasó ahí?

LMOM.- Tuve la oportunidad de vivir los dos PRI, el de oposición y en Tlalnepantla coordino la campaña del Gobernador Enrique Peña y tenemos un buen resultado en ese año de 2005; con trabajo y buenas decisiones se recuperó para el PRI el municipio.

JCO.- Etapas complejas, sin duda; en la pasada elección algo falló, la maquinaria del PRI como que no operó de la forma en que nos tenía acostumbrados, en tu trabajo de precampaña que se tiene que cambiar, para no repetir esa experiencia del año pasado?

LMOM.- La experiencia que me dio estar en la oposición con el partido, los tiempos hegemónicos y es precisamente ese fantasma de simulación, desafortunadamente se presentaron en la campaña pasada; no hubo la correcta coordinación que al PRI le caracteriza, pero si no tienes la organización, los cuadros, la inclusión de todos a participar, sin duda veremos ese resultado que sufrimos.

Todo ello nos dio la experiencia y ahora hemos sostenido reuniones, somos más incluyentes con liderazgos que no fueron tomados en cuenta y que ahora trabajamos por todas las expresiones del partido y que éstas se sumen.

Ahora construimos esas alianzas internas, esas alianzas que quieren y creen en el proyecto, con una estructura bien organizada y, sobre todo, respetar los liderazgos del PRI, que han trabajo en la transformación de una sociedad, del campo de la calle.

JCO.- Está remando el Partido (PRI) contra corriente en esta elección?

LMOM.- Si, como todo partido en el ejercicio del poder, siempre tiene la desventaja del desgaste en el gobierno y vamos con ese gran reto. Sabemos que hay una molestia de la gente, pero es de la mayoría.

Pero te diré, en materia de encuestas tenemos que menos del 40 por ciento de las personas no votaría por el PRI, es decir, tenemos casi el 60 por cento en la posibilidad de creer y de que sea favorable.

JCO.- Cuál es la problemática que te ha tocado ver en Tlalnepantla?

LMOM.- Bueno, por mucho es la inseguridad, hemos perdido la tranquilidad, la paz, estamos perdiendo la calle y nos preocupa de que la sociedad viva en esa inquietud permanente; las causas son muchas, pero se requieren de liderazgos para que se tome el control.

La delincuencia ha crecido en nuestro municipio, y hay que enfrentarlo.

JCO.- Qué opinas del Mando Mixto?

LMOM.- Es necesaria la coordinación, pero se requiere una policía de lo que se tiene a nivel federal, o en ciertos grupos a nivel estatal, policías con nivel académico mayor, que puedan inhibir la delincuencia.

Como por ejemplo en la Cd. De México, se logra porque todos los recursos se centran a un solo grupo policiaco, en ese tema se podría dar una inversión dirigida ellos.

Ya que a final de cuentas es el municipio el que absorbe el gasto de la policía en todos los rubros, es ahí donde funciona el Mando Unico.

JCO.- Que opinión te merece el regreso de la Feria al centro del municipio?

LMOM.- Creo que hay que madurar; a la gente le gusta la feria, como es el del mes de septiembre, pero hay que tratar de incluir elementos modernos, como Protección Civil y asuntos de vialidad.

Hay que analizar la situación sobre qué es lo que la gente quiere, si están de acuerdo y si es sí, nosotros deberíamos ser garantes de esa seguridad, así como la instalación de puestos, por lo que se deben de respetar los acuerdos.

JCO.- A parte de la inseguridad, que otra problemática sufre el municipio de Tlalnepantla?

LMOM.- Hay unos rezagos en servicios, poda de árboles, algo de cultura cívica, que hay que valorar, sobre todo en materia de faltas administrativas, que en ocasiones son exageradas por parte de la policía.

Hay temas localizados como mejora de parques, pavimentación, entre otras.

JCO.- Hay dos Tlalnepantlas, la del oriente y la del poniente, tienen las mismas necesidades?

LMOM.- No, si hay una diferencia, pero te diré que en la zona oriente se ha mejorado en mucho, en infraestructura urbana ha crecido muchísimo, se han mejorado calles con concreto hidráulico, tienen energía eléctrica, drenaje, se ha mejorado el paisaje urbano, ello dentro de los gobiernos priístas.

Hoy el presupuesto federal se dirige al combate a la pobreza, acción que se ha logrado y se ha mejorado el nivel de vida de la población, se ha disminuido la pobreza de manera sustancial, el tema va más allá del mismo trabajo, es más integral, que tengan los jóvenes más oportunidades, que emprendan un negocio, por ejemplo.

JCO.- Cuáles han sido las tres situaciones más complejas a las que te has enfrentado en tu carrera?

LMOM.- Muchas, pero te diré, tengo el trauma de que nunca pude ser dirigente juvenil del PRI, ni municipal ni estatal, teniendo el apoyo de los jóvenes, de mucha gente y nunca me dieron la oportunidad, algo que te desanima, pero que a final de cuentas debes seguir trabajando, cuando había logrado el concenso y la mayoría para hacerlo, de 125 municipios, tenía 100; finalmente Isidro Pastor hizo sus triquiñuelas para evitar que llegara a dirigir el frente a nivel estatal, no me dejaron competir, me negaron el registro, pero que además me formó el carácter y ayudó ahora a las decisiones.

Como director de Desarrollo Social, me dio la oportunidad de conocer muy a fondo el tema de la pobreza en el municipio, y ver que los programas no llegan a incidir de manera efectiva para poder ayudar a la sociedad.

Han existido momento buenos y malos, cuando perdimos, en 2004 y 2006, de todo se aprende.

JCO.- Qué problema es transitar por donde está el Comité municipal del PRI?

LMOM.- Si, hay que poner orden, pero ya tendremos la oportunidad de hacerlo.

JCO.- Cómo lograr mantener la cabeza fría, sobre todo cuando sabes que te van a decir de todo?

LMOM.- Bueno, hay que mantener la cabeza fría en este proceso. He tenido una carrera política que me ha permitido tener muchos amigos. Queremos hacer una campaña propositiva, de soluciones y tenemos que aguantar los embates, destacando las cualidades y las propuestas, el PRI se ha caracterizado en ello.

JCO.- La familia está preparada?

LMOM.- Si mi esposa está en constante trabajo de calle, ha trabajado en el servicio público, en fundaciones, ha estado en contacto directo con la sociedad y está muy comprometida con el proyecto. Ha sido un gran apoyo para mi, como como consejera y esa sensibilidad que tie4ne me ha ayudado mucho, es de Tlalnepantla, vivimos en Tlalnepantla y trabajaremos por ella, finalizó.

