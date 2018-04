Afirma Enrique Geyne que es necesario trabajar a favor de todos los sectores sociales para evitar los abismos socioeconómicos

Por: JOSE CARLOS O´FARRILL

VALLE DE MEXICO.- Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Atizapán de Zaragoza, Enrique Geyner.

JOSE CARLOS O´FARRILL.- Bueno, entremos de lleno y te pregunto para empezar a ubicarnos. ¿Quién es Enrique Geyner?

ENRIQUE GEYNE.- Soy un joven atizapense de 36 años de edad y orgullosamente militante del Partido Revolucionario Institucional, ciudadano desde toda la vida y he desarrollado mi actividad escolar, aquí en el municipio y la actividad profesional la he realizado fuera de él, precisamente porque durante casi 22 años el municipio ha estado en manos de oposición, en el blanquiazul y así como empresario y servidor público la he desarrollado en distintas dependencias a lo largo y ancho del estado de México

JCO.- En que colegios estuviste?

EG.- Bueno en el territorio municipal en el Anglo Francés, en el Colegio Cedros y hasta la maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

JCO.- Y en qué te titulaste?

EG.- Tengo una licenciatura en Comercio Internacional y una maestría en Administración y Políticas Públicas.

JCO.- A qué edad iniciaste en el PRI?

EG.- A los 18 años, fue lo primero que hice al tener esa edad.

JCO.- Porque el PRI y porqué surgió esa inquietud por la política?

EG.- El PRI, porque toda mi familia es priísta, tengo tíos que han sido alcaldes en diversos municipios del país, un primo regidor, algunos otros familiares como secretarios de estado en otras entidades, por lo que digamos que es parte de la ideología familiar, ya que el PRI siempre ha sido el Partido familiar y yo me incorporé y fue lo más natural para mí.

Y la inquietud es por coincidencia, la vida me lleva a trabajar en la empresa de mi padre, dentro de la industria automotriz y llegó la diferencia en el manejo de la empresa, finalmente me separo de la empresa y llega la oportunidad de convertirme en asesor legislativo en la 60 legislatura del Congreso de la Unión y es así como llego, fui asesor de la diputada federal Lilia Merodio y de ahí se empieza a hacer trabajo partidista, te convierte en gestor comunitario y las habilidades académicas sirven para ayudar a la gente, he tenido cargos administrativos estatal y municipal.

Y bueno, al parecer la gente ya está cansada del modelo panista que se ha enquistado y es una oportunidad para trabajar en cosas diferentes.

JCO.- Tienes hermanos?

EG.- Tengo una hermana más grande que tiene 42 años y vive en Canadá, nos vemos poco y con mis padres, ellos son divorciados y tenemos contacto en la medida de las posibilidades

JCO.- Tu primer trabajo como servidor público?

EG.- Fui jefe de departamento en el organismo del agua en Huixquilucan y surge a través de los contactos que se dan dentro del trabajo diario y recibo la invitación para coordinar un área en específico de Call Center y recopilación de datos en la campaña de Alfredo del Mazo y fue ahí donde participamos, él se convierte en alcalde y me da la oportunidad de colaborar los tres años en su administración en distintas responsabilidades hasta llegar a la dirección de Gobierno.

JCO.- Qué aprendiste de cada cargo que has tenido?

EG.- En su momento el llegar sin “callo político” en el caso del Congreso, fue abrumador pero muy enriquecedora, aprendes de todo y de todos, ya que hay gente muy experimentada en los equipos de diputados y cuando das el “brinco” al servicio público te ayuda en el trato a las personas.

El municipio de Huixquilucan es un municipio muy complejo, porque hay contrastes socio económicos hay muy distantes mundos, son prácticamente dos municipios en uno, hay abundancia, pero también pobreza.

JCO.- No conozco de algún municipio que prácticamente tenga dos palacios de gobierno como es precisamente Huixquilucan?

EG.- Exacto. Pocas personas saben que el municipio tiene dos palacios e incluso dan dos “gritos” el 15 de septiembre, el presidente lo da en la cabecera municipal y algún regidor en el otro y en Atizapán de Zaragoza, prácticamente se encuentra en las mismas con colonias populares, clase media y baja, así como pudientes, la idea es que se convierta en un solo municipio, si le va bien al de abajo le vaya bien al de arriba y viceversa.

Atizapán irónicamente es el único municipio con más campos de golf no sólo en el país, sino en América Latina, eso habla de la disparidad y la incongruencia que existe en un mismo territorio tan pequeño y casi tiene 100 kilómetros cuadrados.

Soy soltero y tengo novia; así que no hay planes de matrimonio y será hasta después del mes de julio cuando tenga más disponibilidad, esperemos que no me quiera cambiar.

JCO.- Tu pretendes ser presidente municipal de Atizapán. Por qué?

EG.- Bueno Atizapán ha sido gobernado desde hace 18 años por el PAN y sólo si vives ahí te podrás dar cuenta que la calidad de vida ha ido disminuyendo, no sólo para los fraccionamientos sino para el municipio en general, las vialidades están colapsadas el mal manejo en licencias de construcción y funcionamiento, seguridad pública está por los suelos y hay dos municipios en uno, convivían en armonía, hoy no es así y sólo los que viven en fraccionamientos, podemos decir, viven una vida relativamente tranquila y eso porque viven aislados y con seguridad privada y se vuelve un tema de cuidado entre ellos, pero los que viven afuera, viven prácticamente secuestrados en sus propios domicilios y yo platico con la gente y comento los ejemplos.

Cuando tenía 12 años, juagaba en la calle y ahora no se puede, hay mucha inseguridad. Los padres de familia temen por sus hijos y vemos tristemente que todo ya se salió de control. Atizapán es un municipio privilegiado, pero si es un municipio con una gran ubicación, con áreas verdes, sin embargo siguen explotando y acabando los espacios verdes, como el Parque de los Ciervos, que se lo siguen acabando, dejando construir más fraccionamientos de manera ilegal.

Y mi intención de participar en este proceso es poder regresarle a la población su calidad de vida, porque Atizapán es un municipio noble, con zona industriales prósperas con mucho comercio y si ben es un municipio que se considera dormitorio, porque un gran porcentaje se desplaza a otros lugares, es un municipio con mucha vida y que la gente ha ido perdiendo, se le ha ido de la mano y los que estamos ahí podemos hacer ese esfuerzo de poder recuperar esa calidad de vida.

JCO.- Gracias por darnos este panorama de tu persona y de tu intención personal de buscar ese espacio de gobierno.

EG.- Muchas gracias por tu espacio y aprovecho para invitar a la población a que se informe y a que participe en esta elección.

VALLE DE MEXICO.- EN ENTREVISTA con Enrique Geyne, donde señala que Atizapán merece un mejor futuro.