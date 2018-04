Así lo hicieron las autoridades de Atizapán con la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género

Por: JOSE JUAN HERNANDEZ

ATIZAPAN, Méx.- La Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y el municipio de Atizapán firmaron un convenio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en esta demarcación.

​Dentro del marco del Día Naranja, la titular del área de la FGJEM Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros y la alcaldesa Ana María Balderas Trejo signaron el documento que tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación recíproca, así como para adoptar una política integral que permita diseñar, ejecutar y dar seguimiento a estrategias de prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres.

​La FGJEM se comprometió a asesorar en el diseño e implementación de acciones y estrategias para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres; capacitar y sensibilizar a los policías municipales para que ejecuten acciones con perspectiva de género y derechos humanos; apoyar y dar seguimiento en la integración de las células de género y de búsqueda inmediata y localización de personas desaparecidas y demás estrategias que sean necesarias en beneficio de los derechos de las mujeres.

​El municipio proporcionará la infraestructura y coordinará los servicios integrales necesarios para llevar a cabo la capacitación y sensibilización de sus servidores públicos; integrará las células de búsqueda inmediata y localización de personas desaparecidas, conforme a los parámetros establecidos por la FGJEM; brindará las facilidades, así como herramientas humanas y materiales, a fin de ejecutar las acciones y estrategias a favor de las mujeres en el municipio.

​“Quiero exhortar que sepan que la violencia no es un tema cotidiano, no es un tema normal, que cuando hay una reacción por parte de una persona que nos está vejando, que nos está lastimando, que sentimos que nos está lastimando la dignidad, es importante que pidamos ayuda al Gobierno Municipal, que vayamos a denunciarlo, que busquen ayuda de alguien, de las organizaciones, de las maestras, de los directivos, pero que no cierren el canal de comunicación, porque eso incluso les puede costar la vida”, expresó García Espinoza de los Monteros.

​Además de la firma, se realizó la conferencia magistral por parte de personal de la Fiscalía mexiquense sobre personas desaparecidas, extraviadas o ausentes, con perspectiva de género.