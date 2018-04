Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

A unos días de que sean declarados de manera oficial candidatos los aún precandidatos a la presidencia municipal y diputados locales en los municipios de Ecatepec y Coacalco, el PRI tendrá que remar contra la corriente, sobre todo no dejarse intimidar por pseudolíderes que en su afán de ser tomados en cuenta para integrar la planilla o la diputación local, por todos los medios trataran de “hacerle manita de puerco” al revolucionario institucional. Por lo pronto algunos ya están emigrando a otro partido, léase, Morena y la coalición que la conforman el PAN, PRD y MC, su inconformidad porque el PRI les cerró la puerta.

“Y qué bueno que el partido les dio con la puerta las narices, toda vez que estos dizque políticos solo los conocen en sus comunidades que dicen representar. En pocas palabras son gente advenediza”, en este sentido este instituto político también tendrá que enfrentar, no solo a los partidos que participan en esta contienda electoral, sino también a los simuladores, que juran y perjuran que se la juegan por el partido, pero que en realidad son espías, en pocas palabras traidores que deberían de ser echados del partido. Bueno esa decisión le corresponde al PRI. Lo que realmente importa en estos momentos es echar toda la carne al asador, es decir que el PRI se ponga las pilas y apoye de manera fuerte y decidida a sus candidatos. Por cierto, es cuestión de observar como el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en su desesperación por lograr el triunfo en la renovación de los 125 municipios del Estado de México y las 45 diputaciones locales, ante la falta de cuadros le está abriendo los brazos a gente de dudosa reputación y creo que me quede corto, porque estas prácticas también las está realizando en los estados de la república donde habrá elecciones. Con este tipo de carta de presentación Morena en compañía del eterno aspirante a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, tratara de ganar los comicios del primero de julio.

¿Qué es Vía Radical?… Preguntan los cincos seguidores de esta columna. Con una disculpa por mi ignorancia, ¡pero tampoco sabemos qué es! Pero vamos a tratar de desmenuzar de qué se trata. Según los expertos en la materia es un partido que al igual que los otros partidos políticos, en esta jornada electoral habrá de contender a las presidencias municipales y diputados federales y locales. Sin embargo, ya iniciaron las campañas a las diputaciones federales y no se ha visto quien o quienes son sus candidatos. Por si no mal recuerdo, hace ya más de un mes, Mario Iván Flores, en conferencia de prensa dio a conocer su posible participación como candidato a la presidencia municipal de Ecatepec, abanderado por Vía Radical, cabe señalar que el tal Mario Iván es sobrino de connotado priista de este municipio, pero al parecer eso no es ningún obstáculo para que el citado Iván buscara su candidatura a la silla municipal de uno de los municipios más importantes del país. Pero insistimos Vía Radical ¿qué presencia política tiene en los municipios, amén de una estructura sólida que le permita competir con los demás partidos. En pocas palabras nada tiene que hacer en este proceso electoral?

Como colofón amable lector recuerda a nuestro brujo de cabecera, aquel que se decía ciudadano de Francia, pero que en realidad era oriundo de la hermana república de Catemaco, que por cierto, dijo que se cortaría la coleta en caso de que el doctor Eruviel Ávila Villegas no figurara como candidato a la Presidencia de la República. Que cree caro lector. (Que sí se cortó la coleta de coraje porque el exgobernador de la entidad quedó fuera de la contienda electoral es más pidió exilio a Cuba); sin embargo cae más pronto un hablador que un cojo).

Y nuestro brujo preferido regreso a las andadas. Ahora porque asegura que José Antonio Meade, será el próximo presidente de México. Ver para creer.